Zelenskis norāda, ka nākamā sarunu kārta varētu notikt Abū Dabī
Nākamā Ukrainas, ASV un Krievijas delegāciju tikšanās varētu notikt marta sākumā Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī, ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc ASV un Ukrainas delegāciju konsultācijām Ženēvā.
"Jau tagad ir lielāka gatavība nākamajam trīspusējam formātam. Visticamāk - nākamā tikšanās notiks Emirātos, tieši Abū Dabī," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ir nepieciešams "pabeigt visu, kas ir panākts reālu drošības garantiju nodrošināšanai, un sagatavot tikšanos līderu līmenī".
"Karš ir jābeidz - tāda ir mūsu nostāja, tāda ir Ukrainas nostāja, tāda ir visu mūsu partneru nostāja. Bet diemžēl tagad visi redz, ka Krievijas gatavības mieram nav, un nav arī pazīmju, ka [Krievijas diktators Vladimirs] Putins aptur savu kara mašīnu. Gluži pretēji, viņš gatavojas turpināt karadarbību, un pasaulei vajadzētu būt gatavai izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tas mainītos," piebilda Zelenskis.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kurš vadīja Ukrainas delegāciju ceturtdienas sarunās ar ASV pārstāvjiem Ženēvā, platformā "Telegram" pavēstīja, ka sarunās ar prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru apspriesta Ukrainas ekonomikas atveseļošana un drošības parametri.
Umerovs norādīja, ka sarunas notika divos formātos - Ukrainas un ASV delegācijas tikās atsevišķi, kā arī norisinājās trīspusējas konsultācijas kopā ar Šveices pārstāvjiem.
"Tiek gatavota nākamā sarunu kārta. Mēs strādājam pie drošības parametru, ekonomisko risinājumu un saskaņoto pozīciju pabeigšanas, kam jākļūst par pamatu turpmākām vienošanām," pavēstīja Umerovs.
"Uzdevums ir panākt, lai nākamā trīspusējā tikšanās ar ASV un Krievijas piedalīšanos būtu pēc iespējas saturīgāka," uzsvēra Ukrainas delegācijas vadītājs.
Umerovs piebilda, ka Ženēvā notikušajās konsultācijās puses strādāja pie dokumenta par Ukrainas atjaunošanu un vienojās darbu turpināt.