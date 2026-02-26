Pēc ekoizrādes principiem Nacionālajā teātrī top latviešu klasika - Rūdolfa Blaumaņa "Ugunī"
Latvijas Nacionālajā teātrī gaidāma intriģējoša Rūdolfa Blaumaņa lugas “Ugunī” interpretācija Ineses Mičules režijā. Izrādes vizuālā dramaturga Reiņa Dzudzilo uzdevums starptautiskā projekta "Greenstage" jeb "Zaļā skatuve" ietvaros - radīt ilgtspējīgu scenogrāfijas un kostīmu dizainu. Pirmizrāde – 12. martā.
Pazīstamākais mīlestības stāsts latviešu literatūrā - Rūdolfa Blaumaņa “Ugunī” - top ne tikai tāpēc, ka ikvienai paaudzei to vērts izdzīvot no jauna, bet arī, lai šosezon veidotu līdzsvaru starp diviem dramaturģijas atlantiem, kas balsta Nacionālo teātri - Raini un Blaumani. Zīmīgi, ka 1919. gada novembrī tieši Blaumaņa luga “Ugunī” uz šīs pašas skatuves tika spēlēta kā pirmā izrāde ar Latvijas Nacionālā teātra vārdu.
Atslēgas vārdi šodienas interpretācijai rodami jau lugas pirmajā ainā – Kristīnes un Edgara saderināšanās sludinājums avīzē ir skaudīgo un greizsirdīgo muižas ļaužu “viltus ziņa”, un arī tās ir ugunis, kurās spiesta rūdīties abu mīlestība. Arī izrādes anotācija atklāj aktuālā meklējumus šodien: “Kaut kur milzīgajā pasaulē ir kāda skaista vieta uz zemes, kur risinās divu cilvēku mīlestības stāsts – starp staļļa puisi Edgaru un istabeni Kristīni. Un mūs joprojām interesē Kristīnes sirds, kas velk viņu pie Edgara, kamēr viņas prāts Edgaru nicina. Kā lai Kristīne “noliek savas vieglās dienas”, ja dziļi iekšā valda bailes par pareizo izvēli?”
Edgara lomu režisore uzticējusi vienam no teātra vadošajiem aktieriem Kārlim Reijeram, Kristīnes lomā – Elza Rūta Jordāne, kas teātrī pavada pirmo sezonu pēc Latvijas Kultūras akadēmijas absolvēšanas.
“Ugunī” būs jau otrā izrāde Nacionālajā teātrī, kas veidota pēc ilgtspējas risinājumu principa. Tas ir sarežģīts uzdevums māksliniekam, kuram ar minimāliem līdzekļiem jāpanāk vizuāli iedarbīgs risinājums uz lielās skatuves. Par Reiņa Dzudzilo iedvesmas avotu kalpo lugas nosaukums un Kristīnes baltā līgavas kleita. Izrādes mākslinieciskās vīzijas īstenošanai publiski tika izsludināts aicinājums dāvāt teātrim baltas kāzu kleitas – tās rotās gan izrādes galveno varoni Kristīni, gan kalpos kā daļa no scenogrāfijas.
Jauniestudējuma mākslinieciskā komanda: režisore Inese Mičule, vizuālais dramaturgs Reinis Dzudzilo, komponists Rihards Zaļupe, horeogrāfe Liene Grava, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis.
Galvenajās lomās: Elza Rūta Jordāne (Kristīne) un Kārlis Reijers (Edgars). Lomās – Maija Doveika (Vešeriene), Daiga Gaismiņa (Horsta madama), Ainārs Ančevskis (Klenga), Uldis Anže (Barons Mēvenšterns), Matīss Budovskis (Akmentiņš), Raimonds Celms (Vīskrelis), Gundars Grasbergs (Sutka), Matīss Kučinskis (Alders), Mārcis Maņjakovs (Frišvagars), Rūdolfs Sprukulis (Pavārs) un Emīls Šteinbergs, Artis Štelfs vai Roberts Štelfs (Alfrēds).