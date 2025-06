Lieki teikt, ka šis "memorands" pēc būtības ir ultimatīvs kapitulācijas akta projekts, kas sastāv tikai no Ukrainas pienākumiem un Krievijas atalgošanas. Krievi pieprasa, lai Ukraina izved armiju no savas valsts (!) apgabaliem, kurus Krievija tā arī nav spējusi pilnībā iekarot, taču jau ierakstījusi savā konstitūcijā, un tikai tad piedāvā pārtraukt apšaudīt Ukrainas pilsētas. Krievi vēl pieprasa aizliegt Ukrainas armijas vienību pārvietošanos, mobilizāciju, jebkādas ieroču piegādes, prasa ukraiņu armijas demobilizāciju, "piektās kolonnas" pārstāvju atbrīvošanu, prezidenta un parlamenta vēlēšanas un izvirza daudzas citas prasības, kā arī vēlas Krievijas "atalgošanu", atceļot visas ekonomiskās sankcijas un atsakoties no pretenzijām par Ukrainas izpostīšanu.