Pirmais šāds paziņojums kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā: G7 līderi pauž nelokāmu atbalstu Ukrainai
G7 līderi, tajā skaitā ASV prezidents Donalds Tramps, otrdien, pieminot ceturto gadskārtu kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, no jauna apliecinājusi "nelokāmu atbalstu Ukrainai".
Tas ir pirmais G7 līderu kopīgais paziņojums par Ukrainu kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā pirms gada, norādīja Francija, kas šogad ir G7 prezidējošā valsts.
"Mēs paužam nepārtrauktu atbalstu prezidenta Trampa centieniem sasniegt šos mērķus, uzsākot miera procesu un iesaistot puses tiešās sarunās. Eiropai šajā procesā ir vadoša loma, un tai pievienojas arī citi partneri," norādīja ASV, Francijas, Itālijas, Japānas, Kanādas, Lielbritānijas un Vācijas līderi.
Viņi arī pauda atbalstu labas gribas koalīcijai, kas piedāvājusi Ukrainai drošības garantijas uguns pārtraukšanas gadījumā, piebilstot, "ka tikai Ukraina un Krievija, sadarbojoties godprātīgās sarunās, var panākt miera vienošanos".
G7 norādīja, ka sniegusi finansiālu atbalstu līdz ar "kritiski svarīgu tehniku" un nodrošinājusi ģeneratorus un turbīnas, lai palīdzētu valsts energoapgādei.