Aizturēts Epstīna lietā iesaistītais bijušais Lielbritānijas vēstnieks ASV Pīters Mandelsons
Lielbritānijas policija pirmdien aizturējusi bijušo Lielbritānijas vēstnieku Savienotajās Valstīs Pīteru Mandelsonu aizdomās par amata pilnvaru pārkāpumiem saistībā ar viņa saitēm ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Policija paziņoja, ka Londonā aizturēts 72 gadus vecs vīrietis aizdomās par pārkāpumiem valsts amatā. Mediji identificējuši aizdomās turamo kā Mandelsonu.
Policija veic izmeklēšanu pret Mandelsonu saistībā ar dokumentiem, kas liecina, ka viņš pirms vairākiem gadiem nodevis Epstīnam slepenu valdības informāciju. Viņam nav izvirzītas apsūdzības par seksuāla rakstura pārkāpumiem.
Mandelsons tika aizturēts četras dienas pēc tam, kad aizdomās par līdzīgu nodarījumu tika aizturēts bijušais princis Endrū.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers 2024. gada nogalē iecēla Mandelsonu par Lielbritānijas vēstnieku ASV, bet pērnā gada septembrī atbrīvoja no šī amata saistībā ar viņa saitēm ar Epstīnu. Kad ASV Tieslietu ministrijas pagājušajā mēnesī publiskotajos dokumentos parādījās sīkāka informācija, policija sāka kriminālizmeklēšanu pret Mandelsonu.