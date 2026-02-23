Latvijas iedzīvotāji uz visas Eiropas fona izcēlušies ar priekšzīmīgu klimata rīcību
Latvijas iedzīvotāji ierindojušies starp "klimatiski atbildīgākajiem" Eiropas Savienībā: pēc Eurostat datiem 2023. gadā oglekļa pēdas nospiedums uz vienu iedzīvotāju valstī bija 7,5 tonnas CO₂ ekvivalenta — tas ir sestais labākais rādītājs starp visām ES valstīm un ievērojami zemāks par vidējo Eiropas līmeni.
2023. gadā Eiropas Savienībā patērēto preču un pakalpojumu oglekļa pēda bija 9,0 tonnas CO₂ ekvivalenta uz vienu iedzīvotāju, kas ir par aptuveni 1 tonnu mazāk nekā 2022. gadā (10,0 tonnas).
Kā ziņo Eurostat, šis rādītājs ietver emisijas, kas rodas visos preču un pakalpojumu ražošanas ķēžu posmos, kurus patērē ES, neatkarīgi no tā, kur tās faktiski rodas. Tādējādi tas ietver arī emisijas, kas ir "ietvertas" importētajās precēs un pakalpojumos.
Starp ES valstīm vismazākā oglekļa pēda reģistrēta Portugālē (6,5 tonnas CO₂ ekvivalenta uz vienu iedzīvotāju), Bulgārijā (6,8 tonnas), kā arī Zviedrijā un Rumānijā (katrai 6,9 tonnas).
Arī Latvija ir starp līderēm — 7,5 tonnas uz vienu iedzīvotāju. Tas ir sestais labākais rādītājs Eiropas Savienībā. Lietuvā un Igaunijā iedzīvotāju radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms uz vienu cilvēku ir lielāks.
Visaugstākie rādītāji uz vienu iedzīvotāju reģistrēti Kiprā (14,8 tonnas), Īrijā (14,0 tonnas) un Luksemburgā (12,7 tonnas).
2023. gadā visu ES patērēto preču un pakalpojumu kopējā oglekļa pēda sasniedza 4,0 miljardus tonnu CO₂ ekvivalenta. Tajā pašā laikā ar ražošanu ES iekšienē saistītās emisijas veidoja 3,3 miljardus tonnu.
Gan patēriņa, gan ražošanas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas laikposmā no 2013. līdz 2023. gadam ir samazinājušās — attiecīgi par 12,9 % un 18,6 %. Tomēr 2020. gadā pandēmijas dēļ tika novērots straujš emisiju kritums. Līdz 2023. gadam ar patēriņu saistītās emisijas atgriezās 2020. gada līmenī, savukārt ražošanas emisijas samazinājās vēl par 3,5 %.
Oglekļa pēdas nospiedums ir kopējais siltumnīcefekta gāzu daudzums, kas tiek izlaists atmosfērā cilvēka darbības rezultātā – gan individuālā, gan uzņēmuma vai atsevišķa produkta līmenī. Parasti to aprēķina tonnās oglekļa dioksīda ekvivalenta (CO₂e), jo CO₂ ir visizplatītākā un vislabāk pētītā siltumnīcefekta gāze.