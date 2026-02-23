Vāca informāciju par militārajiem objektiem trīs valstīs: Polijā aizturēts baltkrievu spiegs
Polijā aizturēts baltkrievu spiegs.
Vāca informāciju par militārajiem objektiem trīs valstīs: Polijā aizturēts baltkrievu spiegs

Polijas Iekšējās drošības aģentūra (ABW) aizdomās par spiegošanu aizturējusi kādu Baltkrievijas pilsoni, pirmdien paziņojušas varasiestādes.

ABW paziņojumā teikts, ka aizturēšana notikusi februāra sākumā.

Aizturētais kopš 2024. gada jūnija Baltkrievijas izlūkdienesta uzdevumā vācis informāciju par militāriem un infrastruktūras objektiem Polijā, Vācijā un Lietuvā.

Viņš aizturēts, Polijas iestādēm sadarbojoties ar Lietuvas un Vācijas izlūkdienestiem.

Aizturētajam piemērots pirmstiesas apcietinājums uz trīs mēnešiem. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, tam draud vismaz piecu gadu cietumsods.

