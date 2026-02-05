Krievija izraida Vācijas diplomātu, atriebjoties par aizdomās turētā spiega izraidīšanu
Reaģējot uz krievu diplomāta izraidīšanu no Berlīnes, Krievija pasludinājusi vienu no Vācijas vēstniecības darbiniekiem Maskavā par nevēlamu personu.
Krievijas Ārlietu ministrijas ceturtdien izplatītajā paziņojumā norādīts, ka Vācijas vēstnieka pārstāvis ir izsaukts uz ministriju un informēts par šo lēmumu.
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls nosauca diplomāta izraidīšanu par pilnīgi nepieņemamu soli, kam nav nekāda faktiskā pamata. Viņš atklāja, ka izraidītais darbinieks strādāja pie militārā atašeja vēstniecībā Maskavā. "Kamēr mūsu diplomāti ievēro likumus, Krievija diplomātijas aizsegā paļaujas uz eskalāciju un spiegošanu," atrodoties vizītē Brunejā, norādīja Vādefuls.
Ministrs paziņoja, ka Vācijas valdība turpinās stingri reaģēt uz Krievijas darbībām, kas apdraud drošību, un patur tiesības veikt turpmākus pasākumus.
Krievijas Ārlietu ministrija šo soli saistīja ar Vācijas valdības 22. janvāra lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku Berlīnē saistībā ar iespējamo spiegošanu, ko Maskava noliedza. Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA avotiem runa bija par Krievijas militārā atašeja vietnieku, kam bija nekavējoties jāatstāj Vācija.