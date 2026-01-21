Igaunijas apsargam par spiegošanu Krievijas labā piemērots cietumsods
Aizturētajam vīrietim piemērots 3 gadu cietumsods. (Ilustratīvs foto)
Pasaulē

Igaunijas apsargam par spiegošanu Krievijas labā piemērots cietumsods

Igaunijā trīs gadu cietumsods piemērots apsargam, kurš vairāk nekā trīs gadu garumā nodeva informāciju Krievijas Federālā drošības dienestam (FSB).

Notiesātais ir Igaunijas-Krievijas dubultpilsonis Vjačeslavs Jefimovs, kurš strādāja par apsargu Koidulas robežšķērsošanas punkta uzgaidāmajā zonā. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem Jefimovs 2022. gada septembrī piekrita sadarboties ar FSB virsnieku Nikolaju Tarasovu, kuram nodeva informāciju par robežpunkta darbību, personāla kustību, viņu attieksmi pret karu Ukrainā, u.c. jautājumiem.

Lai gan Jefimovam nebija piekļuves valsts noslēpumiem un viņš par spiegošanu nesaņēma atalgojumu, Igaunijas Drošības policija (KaPo) norāda, ka arī šāda “nenozīmīga” informācija FSB kalpo kā vērtīgs resurss, lai izprastu Igaunijas robežkontroles sistēmu. Tāpat iegūtā informācija palīdzēja FSB starp Igaunijas robežpunktu darbiniekiem identificēt potenciālus vervēšanas mērķus.

Ņemot vērā Jefimova sadarbību ar izmeklētājiem, viņam piespriests salīdzinoši viegls sods – trīs gadu cietumsods. Notikums noticis laikā, kad arī Latvijā ir notverti vairāki cilvēki, kas saistīti ar Krievijas informatoru tīklu.

