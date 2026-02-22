Tarifu juceklis pēc tiesas sprieduma: ES brīdina ASV nepārkāpt panākto vienošanos
Eiropas Savienība (ES) sagaida, ka ASV ievēros pagājušajā gadā panākto tirdzniecības vienošanos, svētdien paziņoja Eiropas Komisija (EK), reaģējot uz situāciju saistībā ar Savienoto Valstu ievedmuitas tarifiem pēc ASV Augstākās tiesas sprieduma, kas daļu prezidenta Donalda Trampa agrāk noteikto tarifu atzīst par nelikumīgiem.
"Vienošanās ir vienošanās. ES kā Savienoto Valstu lielākā tirdzniecības partnere sagaida, ka ASV ievēros kopīgajā paziņojumā noteiktās saistības - tāpat kā ES ievēro savas saistības," norādīja EK.
Tās paziņojumā arī teikts, ka "EK pieprasa pilnīgu skaidrību par pasākumiem, ko Savienotās Valstis plāno veikt pēc nesen pieņemtā Augstākās tiesas sprieduma par Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu".
Tramps sestdien paaugstināja līdz 15% pagaidu globālo muitas nodevu ASV importam, radot jaunu neskaidrību tikai dienu pēc tam, kad Augstākā tiesa atzina lielu daļu viņa starptautisko tarifu par nelikumīgu un Tramps paziņoja par 10% pagaidu globālo tarifu.
ES un ASV pagājušajā gadā noslēdza vienošanos, kas paredz ASV muitas tarifus maksimāli 15% apmērā lielākajai daļai ES preču.
"ES ražojumiem arī turpmāk jāpiemēro viskonkurētspējīgākais režīms, nepalielinot tarifus virs skaidrajiem un visaptverošajiem maksimālajiem robežlielumiem, par kuriem iepriekš panākta vienošanās," uzsvēra EK.
Tā brīdināja, ka "neprognozējami piemēroti tarifi pēc būtības ir graujoši, apdraudot uzticību un stabilitāti pasaules tirgos un radot papildu nenoteiktību starptautiskās piegādes ķēdēs".
ES norādīja, ka tā joprojām uztur "ciešus un nepārtrauktus kontaktus" ar Trampa administrāciju un ka ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs sestdien ir runājis ar ASV tirdzniecības pārstāvi Džeimsonu Grīru un tirdzniecības ministru Hovardu Latniku.
Eiropas Parlamenta (EP) Tirdzniecības komitejai otrdien bija paredzēts atbalstīt ES un ASV tirdzniecības vienošanos, taču ASV Augstākās tiesas spriedums liek apšaubīt, ka notiks.
Tirdzniecības komitejas priekšēdētājs Bernds Lange paziņoja, ka pirmdien EP politisko grupu sanāksmē viņš aicinās "atlikt likumdošanas darbu, kamēr nebūs pienācīga juridiskā novērtējuma un skaidru saistību no ASV puses".
"No ASV administrācijas puses valda pilnīgs tarifu haoss. Neviens vairs nespēj tam saprast jēgu - tikai neatbildēti jautājumi un pieaugoša nenoteiktība ES un citiem ASV tirdzniecības partneriem," sociālajos medijos rakstīja Lange.
"Pirms jebkādu turpmāku pasākumu veikšanas ir vajadzīga skaidrība un juridiskā noteiktība," viņš uzsvēra.
Jau ziņots, ka ASV Augstākā tiesa piektdien atzina par nelikumīgiem muitas tarifus, ko Tramps, atsaucoties uz Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu, noteica importam no dažādām pasaules valstīm. Spriedums neietekmē nozaru nodevas, ko Tramps atsevišķi noteicis tērauda, alumīnija un dažādu citu preču importam.