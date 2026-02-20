"Vai ir normāli dalīties ar tādu informāciju?" Medicīnas darbinieks soctīklos publicē šokējošus video no Tallinas slimnīcas
"Vai ir normāli dalīties ar tādu informāciju?" skan jautājums pie kāda soctīklā "TikTok" publicēta video. Pēc video autora teiktā, kurš ir medicīniskais darbinieks Tallinas slimnīcā, tajā nav nekas slikts. "Man vienmēr viss ir anonīmi".
"TikTok" lietotāja kura, strādā par medmāsu slimnīcā Tallinā savā kontā publicējusi vairākus video, kas uzņemti darba laikā.
Vienā no video viņa rāda saviem sekotājiem, kuru kopskaits ir gandrīz 2000 cilvēku, savu parasto darba dienu, bet citā joko par pacientiem vai dejo kopā ar kolēģi.
Pirms dažām dienām tā pati lietotāja dalījās ar video, kas izraisīja diezgan lielu ažiotāžu. "Katram ir savi hobiji," vēsta paraksts pie video.
"Domā, ka slimnīcā būs mierīga maiņa, bet vakarā tev atnes šādu "dāvanu". Teiksim tā, visiem bija interesanta nakts," viņa raksta zem video, kurā rāda metāla priekšmetus, atrastus viena no slimnīcā nonākušo pacientu vēderā. Komentāros zem šī video viņa piebilst, ka cilvēks it kā brīvprātīgi norijis uzgriežņus.
"Vai var tādas lietas publicēt?"
Kamēr daži joko, ka "acīmredzot viņam bija dzelzs trūkums organismā", ne visiem medicīniskā darbinieka rīcība liekas pareiza. "Vai var tādas lietas publicēt?" jautā viens no lietotājiem komentāros zem video. Cits piebilst, ka līdzīgu video publicēšana graujoši ietekmē uzticību ārstiem un slimnīcām.
Vēlāk uz portāla "Elu24" pastkastīti atnāca vēstule. ""TikTok" bija publicēts video, kurā slimnīcas darbinieks dalās ar pacienta rentgena attēlu. Kur ir darba ētikas robeža? Es vairs neietu uz šo slimnīcu, kas zina, varbūt nākamreiz "TikTok" publicēs pacienta slimības vēsturi," teikts ziņojumā, kas nonāca redakcijā.
Minētā video autore uz redakcijas pieprasījumu neatbildēja. Tomēr viņa izteica savu viedokli zem pašas video. "Man viss ir vienalga, lai raksta, ko grib. Man vienmēr viss ir anonīmi. Es taču šeit nerādīšu kādus dzimumorgānus, bet tikai to, kādi gadījumi pie mums reizēm notiek, kas pašam liek brīnīties," viņa rakstīja.
Sociālajos tīklos nav atļauts atklāt konkrēta pacienta veselības datus
Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija skaidroja, ka sociālajos tīklos nav atļauts atklāt konkrēta pacienta veselības datus. "Medicīnas gadījumus vai situācijas nepieciešamības gadījumā var izskatīt vispārīgā veidā, lai neviens konkrētais pacients nevarētu tikt identificēts ne tieši, ne netieši," paskaidroja inspekcijā. Izņēmums ir tikai situācija, kad pacients ir devis skaidru piekrišanu.
Skandāls ar fotogrāfijām ātrās palīdzības dienestā
2023. gada oktobrī izcēlās skandāls, kad noskaidrojās, ka daži Tallinas ātrās palīdzības darbinieki fotografēja pacientus, viņu mājas, slimības vēstures un pat mirušos, bet pēc tam dalījās viens ar otru slēgtā "Facebook" grupā. Toreiz Datu aizsardzības inspekcija un policija uzsāka administratīvo lietu par šo gadījumu.