Aizdomīgos apstākļos miris ASOS dibinātājs Kventins Grifits
Interneta mazumtirdzniecības giganta ASOS līdzdibinātājs Kventins Grifits gājis bojā Taizemē noslēpumainos apstākļos. 58 gadus vecais miljonārs miris, izkrītot no dzīvojamās mājas loga, ziņo "Daily Mail".
Pēc avota sniegtās informācijas, Grifits izkrita no sava 17. stāva dzīvokļa balkona Patajā. Glābšanas dienestu darbinieki atraduši uzņēmēja ķermeni uz zemes.
Policija paziņoja, ka dzīvoklī nav atrastas cīņas pēdas, taču piebilda, ka vardarbīgas nāves versija netiek izslēgta līdz tiek veiktas papildus tiesu medicīnas ekspertīzes.
Precīzu Grifita nāves cēloni noteiks tikai pēc pilnīgas izmeklēšanas pabeigšanas, kas var ilgt vairākus mēnešus.
"[Tas, kas notika], ir īsta mīkla. [Policija] izmantoja frāzi "aizdomīgi apstākļi", bet mēs vēl neko nezinām," izdevumum "The Sun" ziņoja ģimenei tuvs avots.
Traģēdija notika laikā, kad Grifitam bija izveidojies konflikts ar viņa bijušo sievu, dzimušu Taizemē, kuru apsūdz par 670 tūkstošu dolāru zādzību no uzņēmuma, kuru viņi kopīgi vadīja.
Pagājušajā gadā miljonāru aizturēja un nopratināja pēc tam, kad viņa sieva apgalvoja, ka viņš viltojis dokumentus, lai pārdotu zemi un uzņēmuma akcijas bez viņas ziņas. Grifits noraidīja izvirzītās apsūdzības un tika atbrīvots pēc nopratināšanas.
Londonā dzimušais Grifits uzsāka ASOS 2000. gadā kopā ar Niku Robertsonu un Endrū Reganu un palika kompānijas vadībā līdz 2005. gadam.
Platforma kļuva par globālu mazumtirgotāju ar apgrozījumu 4 miljardu dolāru apmērā, un starp tiem, kas nēsāja šī zīmola apģērbus, bija Velsas princese Keita un Mišela Obama.
Vēlāk Grifits nopelnīja 20 miljonus dolāru, pārdodot akcijas, un pēc tam guva papildu peļņu no tām.
Pēc šķiršanās no pirmās sievas, ar kuru viņam ir trīs bērni, Grifits pārcēlās uz Taizemi (aptuveni 2007. gadā) un apprecējās ar taizemieti, viņiem piedzima dēls un meita. Pāris izšķīrās pirms dažiem gadiem.