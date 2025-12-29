Medijs: Valērijs Zalužnijs varētu paziņot par atkāpšanos no vēstnieka amata
Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valērijs Zalužnijs, kas iepriekš bija Ukrainas armijas komandieris, drīzumā varētu paziņot par atkāpšanos no amata, vēsta Ukrainas radiostacija "Radio NV".
Zalužnija sabiedrisko attiecību padomniece Oksana Toropa, komentējot izskanējušo informāciju, noliedza, ka vēstnieks tuvākajā laikā grasītos atkāpties. "Kā vienmēr vārdā neminēti avoti zina visu par Zalužniju un viņa plāniem. Taču nekas nav mainījies. Viņš turpina aizstāvēt Ukrainas intereses, pildot vēstnieka amatu Lielbritānijā," komentārā medijiem pauda Toropa.
Kā vēstīja "Radio NV", anonīmie avoti, kas pietuvināti Ukrainas prezidenta kancelejai, pauduši, ka Zalužnijs jau pirms vairākām nedēļām Kijivas apmeklējuma laikā prezidentam Volodimiram Zelenskim izteicis vēlmi atstāt amatu.
Zalužnijs ar Zelenski apspriedis dažādus iespējamos amatus bijušajam armijas komandierim - no premjerministra līdz prezidenta kancelejas vadītājam -, taču Zalužnijs "tobrīd interesi neizrādīja", klāstījuši avoti.
"Visticamāk, ka Zalužnijs vēlas atgriezties Kijivā, viņš par to var paziņot jau nākamā gada 4.-5. janvārī, ja nekas neietekmēs viņa lēmumu," piebilda viens no "Radio NV" avotiem.
Zalužnijs no Ukrainas armijas komandiera amata tika atbrīvots 2024. gada februārī. Tā paša gada maijā Zelenskis iecēla viņu par vēstnieku Lielbritānijā.
Bijušais armijas komandieris vairākkārt ir minēts kā galvenais Zelenska konkurents, ja Ukrainā notiktu prezidenta vēlēšanas. Ukrainas prezidents 2025. gada decembrī paziņoja, ka ir gatavs rīkot vēlēšanas ar nosacījumu, ka valsts pilsoņiem tiks sniegtas drošības garantijas.
Saskaņā ar pētījumu kompānijas "Info Sapiens" 9. decembrī publicētajiem aptaujas rezultātiem 20,3% ukraiņu ir gatavi balsot par Zelenski, bet Zalužniju ir gatavi atbalstīt 19,1%, militārās izlūkošanas vadītāju Kirilo Budanovu - 5,1%, bet bijušo prezidentu Petro Porošenko - 4,6% respondentu.