VIDEO: sniega lavīna ASV parauj sev līdzi snovbordistus; Francijas Alpos miruši vismaz seši cilvēki
Asins stindzinoši skati sestdien, 10. janvārī, iemūžināti Kolorado štata Rokiju kalnu nacionālajā parkā — tur sniega lavīna parāva sev līdzi kādu slēpotāju grupu.
Varas iestādes ziņo, ka par laimi, notikušais nenoslēdzās traģiski - visi video iemūžinātie cilvēki izdzīvoja, un traumas guva viens no snovbordistiem, kurš, cenšoties pieķerties pie koka, izmežģīja plecu. "Situācija varēja beigties daudz sliktāk," norāda likumsargi.
Kā norāda amatpersonas, situācija norisinājās sekojoši: viens no snovbordistiem tika ierauts lavīnā un pārējie viņam steidzās palīgā. Bet tad otra sniega lavīna parāva sev līdzi viņam sekojošo snovbordistu. Grupai pašu spēkiem izdevās no sniega atbrīvoties, un pēc notikušā viņi teritoriju atstāja.
Kolorado Lavīnu informācijas centra vadītājs Ītans Grīns uzsver, ka iedzīvotāji par lavīnu risku konkrētajā dienā tika brīdināti, un aicina visus sportistus pirms došanās uz kalna pārbaudīt laika prognozes.
Francijā bojā gājuši vismaz seši cilvēki
Tikmēr sniegu nobrukumi Francijā nedēļas nogalē prasīja sešu cilvēku dzīvības. 11. janvārī Francijas Alpos lavīna nonāvēja trīs cilvēkus. Viens no upuriem bija apmēram 50 gadus vecs britu slēpotājs, kuru lavīna apraka, kamēr viņš slēpoja ārpus trases pie "La Plagne" kūrorta Francijas dienvidaustrumos. Glābšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 50 glābēji, kuri pēc gandrīz stundas meklēšanas atrada vīrieti apraktu zem 2,5 metru dziļas sniega kārtas, taču viņa dzīvību glābt neizdevās.
Citā kūrortā — Kurševelā — tika atrasts vēl kāds lavīnā aprakts slēpotājs, taču sīkāka informācija par notikušo netiek sniegta. Trešais upuris bija 32 gadus vecs slēpotājs, kurš gāja bojā lavīnā "Vallorcine" apkaimē Augšsavoijas reģionā. Dienu iepriekš divas lavīnas bija prasījušas trīs slēpotāju dzīvības citviet Francijas Alpos.
Francijas meteorologi iepriekš bija brīdinājuši par augstu lavīnu risku šajā nedēļas nogalē, un dienvidu Savoijas reģiona amatpersonas svētdienas rītā reģistrēja vismaz sešas lavīnas. Tomēr, neskatoties uz laika apstākļu dienesta izplatītajiem brīdinājumiem un aicinājumiem izvairīties no slēpošanas ārpus trasēm, vairāki aktīvā dzīvesveida cienītāji šajos brīdinājumos neieklausījās.