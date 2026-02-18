Nelegālas preces un atkarību veicinošs dizains? Eiropas Komisija vēršas pret "Shein"
Eiropas Komisija ir sākusi oficiālu procedūru pret "Shein", pamatojoties uz Digitālo pakalpojumu aktu. Par iemeslu kalpojis platformas atkarību veicinošais dizains, nepārskatāma ieteikumu sistēmu darbība, kā arī nelikumīgu preču tirdzniecība, tostarp ar bērnu seksuālu izmantošanu saistīti produkti.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece tehnoloģiskās suverenitātes, drošības un demokrātijas jautājumos Henna Virkunena paziņoja: "Eiropas Savienībā nelikumīgas preces ir aizliegtas neatkarīgi no tā, vai tās tiek pārdotas veikala plauktā vai tiešsaistes platformā. Digitālo pakalpojumu akts aizsargā patērētājus un viņu labklājību, kā arī nodrošina viņiem informāciju par algoritmiem, kas uz viņiem ietekmē. Izmeklēšanas gaitā mēs izvērtēsim, vai "Shein" ievēro šīs prasības un uzņemas atbildību par savu rīcību."
Komisija pārbaudīs:
- vai "Shein" ir efektīvi mehānismi, kas novērš nelikumīgu preču tirdzniecību ES, tostarp ar bērnu seksuālu izmantošanu saistītu materiālu apriti, piemēram, bērniem līdzīgu seksa leļļu pārdošanu;
- kādus riskus lietotājiem rada atkarību veicinošs platformas dizains (tostarp atlīdzību jeb stimulēšanas sistēmas) un kādus pasākumus "Shein" ir veicis šo risku mazināšanai;
- cik pārskatāmas ir "Shein" ieteikumu sistēmas, ar kuru palīdzību lietotājiem tiek piedāvātas preces un saturs. Saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu uzņēmumam jāatklāj galvenie parametri, uz kuriem balstās ieteikumi, kā arī jānodrošina lietotājiem vismaz viena vienkārša iestatījumu iespēja, kas nav balstīta uz profilēšanu.
Komisija veiks padziļinātu izmeklēšanu. Pats oficiālās procedūras sākšanas fakts nenozīmē, ka "Shein" vaina jau ir pierādīta.
Kas notiks tālāk?
Nākamajā posmā Eiropas Komisija turpinās vākt pierādījumus. Šim nolūkam "Shein" un trešajām personām var tikt nosūtīti papildu informācijas pieprasījumi, kā arī organizētas pārbaudes un tikšanās.
Procedūras sākšana dod Eiropas Komisijai tiesības:
- piemērot papildu ietekmes pasākumus;
- pieņemt lēmumu par prasību pārkāpumu;
- vai atzīt par pietiekamām saistības, ko Shein piedāvās iespējamo pārkāpumu novēršanai.
Digitālo pakalpojumu aktā nav noteikts stingrs termiņš, līdz kuram šādai procedūrai jānoslēdzas. Tās ilgums būs atkarīgs no lietas sarežģītības, uzņēmuma sadarbības ar Eiropas Komisiju un tā, kā tas izmantos savas tiesības uz aizstāvību.