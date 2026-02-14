Dānijas premjere Frederiksena: Tramps turpina alkt pēc Grenlandes, bet mēs negrasāmies to pārdot
ASV prezidenta Donalda Trampa vēlme par Grenlandes, Dānijas autonomās teritorijas, iegūšanu Savienoto Valstu kontrolē nav mazinājusies, sestdien Minhenes drošības konferences paneļdiskusijā sacīja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
Lai gan kopš Davosas Pasaules ekonomikas foruma Grenlande vairs nav Trampa publiskās retorikas galveno tēmu vidū, Frederiksena sacīja, ka krīze nav beigusies. "Man šķiet, ka ASV prezidenta vēlme ir tieši tāda pati. Viņš ļoti nopietni izturas pret šo tēmu," sacīja premjere.
Paneļdiskusijas moderators vaicāja Frederiksenai, vai ir cena, par kādu Dānija būtu gatava pārdot Grenlandi Trampam. "Protams, ka nē," viņa atbildēja. "Vai jūs varat noteikt cenu Spānijas daļai? Vai ASV daļai?"
"Mums ir jāaizsargā suverēnas valstis. Mums ir jāaizsargā tautu tiesības uz pašnoteikšanos. Un Grenlandes iedzīvotāji ir ļoti skaidri pateikuši - viņi nevēlas kļūt par amerikāņiem," uzsvēra Frederiksena.
Premjere norādīja, ka atbalsta lielāku NATO klātbūtni Grenlandē, lai aizsargātu Arktikas reģionu.
Tikšanās laikā Davosā, Šveicē, pagājušajā mēnesī Tramps atsauca savus draudus izmantot militāru spēku, lai iegūtu Grenlandi, kā arī atcēla plānotos muitas tarifus vairākām Eiropas valstīm, kas bija stingri iebildušas pret Trampa Grenlandes sagrābšanas plāniem.
ASV, Dānija un Grenlande dažādos formātos, arī Minhenes konferencē, ir rīkojušas sarunas par salas nākotni.