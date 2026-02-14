ASV nezina, vai Krievija ir nopietni noskaņota izbeigt karu, vēsta Marko Rubio
ASV valsts sekretārs Marko Rubio sestdien, runājot Minhenes drošības konferencē, atzina, ka nezina, vai Krievija nopietni noskaņota izbeigt karu pret Ukrainu.
"Mēs nezinām, vai krievi ir nopietni attiecībā uz kara izbeigšanu - viņi saka, ka ir - un ar kādiem nosacījumiem viņi būtu gatavi to darīt, un vai mēs varam atrast nosacījumus, kas būtu pieņemami Ukrainai," sacīja Rubio.
ASV pēdējā laikā aktivizējušas diplomātiskos centienus, lai panāktu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Nākamnedēļ Ženēvā notiks jaunas Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunas.
Rubio Minhenes drošības konferencē pievērsās arī vairākiem citiem jautājumiem, cita starpā norādot, ka masu migrācija destabilizē Rietumus.
"Masu migrācija nav un nebija kaut kāda mazsvarīga, margināla problēma. Tā bija un joprojām ir krīze, kas pārveido un destabilizē sabiedrību visā Rietumu pasaulē," sacīja ASV valsts sekretārs.
ASV un Eiropai nav jātaisnojas par savu mantojumu, norādīja Rubio, piebilstot, ka Rietumu kultūra un vēsture ir "unikāla, atšķirīga un neaizstājama".
Uz kopīgu mantojumu balstītu transatlantisko saišu atdzīvināšana "atvairītu un atturētu civilizācijas izdzēšanas spēkus, kas šodien apdraud gan Ameriku, gan Eiropu", uzsvēra ASV valsts sekretārs.