ASV pēkšņi slēdz gaisa telpu virs Elpaso Teksasā, pārsteidzot pilotus. "Kaut kas tāds nav pieredzēts kopš 11. septembra terora aktiem"
ASV Federālā aviācijas administrācija (FAA) otrdien pēkšņi izdevusi rīkojumu uz 10 dienām apturēt visus lidojumus uz un no Teksasas štata Elpaso starptautiskās lidostas un slēgusi gaisa telpu virs šīs pilsētas, kas robežojas ar Meksiku, kā arī kaimiņu Ņūmeksikas štata dienvidu daļā. Šāds lēmums pieņemts “sevišķu drošības iemeslu” dēļ, sīkāku informāciju nesniedzot.
Jāpiebilst, ka Elpaso ir sestā lielākā pilsēta Teksasā un robežojas ar Meksikas Huaresas lielpilsētu.
FAA paziņojumā teritorija klasificēta kā “(Nacionālās) aizsardzības gaisa telpa”, un paziņots, ka aizliegumu pārkāpjošie piloti var tikt pārtverti, aizturēti un pakļauti pratināšanai. Vēl vairāk — pārkāpējiem draud lidojumu sertifikātu apturēšana, kriminālapsūdzības, turklāt ASV valdība “var izmantot nāvējošu spēku”, ja lidaparāts rada “tūlītējus drošības draudus”.
Elpaso starptautiskā lidosta paziņojusi, ka visi komerciālie, kravu un pasažieru pārvadājumu lidojumi tiks apturēti līdz 20. februārim. “Tā ir pilnīga lidojumu apturēšana… pat medicīniskās evakuācijas lidaparātiem nav atļauts lidot,” otrdienas vakarā gaisa satiksmes dispečers paziņojis apkalpēm par gaidāmo gaisa telpas slēgšanu. “Oho,” pārsteigts atbildējis kāds apkalpes loceklis.
Lidostas tīmekļvietne vēsta, ka 2025. gada pirmajos 11 mēnešos Elpaso starptautiskā lidosta apkalpoja gandrīz 3,5 miljonus pasažieru. Paredzams, ka gaisa telpas slēgšana radīs ļoti nopietnus traucējumus šim nozīmīgajam rūpniecības centram, ziņu vietnes “El Paso Matters” dibinātājs un izpilddirektors Roberts Mūrs izteicās CNN. “Mēs šeit neko tādu neesam piedzīvojuši vismaz kopš [2001. gada] 11. septembra, kad neviens lidaparāts nedrīkstēja pacelties,” viņš sacīja.
2001. gada 11. septembrī islāmistu teroristi sagrāba četras pasažieru lidmašīnas un izmantoja tās pašnāvnieku uzbrukumiem — divas lidmašīnas ietriecās Pasaules Tirdzniecības centra Dvīņu torņos Ņujorkā, viena ietriecās Pentagona ēkā Vašingtonā, bet ceturtā nogāzās Pensilvānijā, pasažieriem izrādot pretestību teroristiem. Briesmīgajā uzbrukumā dzīvību zaudēja 2977 cilvēki, kā arī 19 "Al Qaeda" pašnāvnieki-teroristi. Uzreiz pēc uzbrukuma FAA lika visiem ASV gaisa telpā esošajiem lidaparātiem atgriezties savās izlidošanas lidostās vai lidot uz Kanādu. Lidojumu aizliegums ASV gaisa telpā tika atcelts pēc divām dienām.