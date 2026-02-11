Minhenes Drošības konferences laikā slēgs gaisa telpu un ievērojami pastiprinās policijas klātbūtni
Vācija iesaistīs aptuveni 5000 policistu kārtības garantēšanai Minhenes Drošības konferences laikā, tostarp piesaistot papildspēkus no kaimiņvalstīm, trešdien paziņojušas amatpersonas.
Minhenes Drošības konference notiks no 13. līdz 15. februārim. Dalību tajā ir apstiprinājuši 65 pasaules līderi. Pasākumā gaidāma Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedalīšanās, un konferencē pirmoreiz Vācijas kanclera amatā piedalīsies Frīdrihs Mercs. Viesu sarakstā ir arī aptuveni 100 ārlietu un aizsardzības ministri, aptuveni 50 ASV Kongresa locekļi un ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Konferencē kopumā piedalīsies vairāk nekā 1000 delegātu no 120 valstīm.
Minhenē konferences laikā gaidāma 21 demonstrācija, tostarp divi pret Irānas valdību vērsti mītiņi, paziņoja policija.
Konferences laikā gaisa telpa virs Minhenes būs slēgta. Kārtības garantēšanai tiek plānota starptautiska policijas operācija, piesaistot atbalstu no Francijas, Austrijas, Šveices un Nīderlandes.
Policija sagaida lielu cilvēku pūli sestdien demonstrācijā pret Irānas valdību. Sagaidāms, ka demonstranti ieradīsies ar autobusiem un lidmašīnām no visas Eiropas.
Arī pašas drošības konferences pretinieki sestdien ir reģistrējuši demonstrāciju, kurā plāno piedalīties līdz 4000 cilvēku.