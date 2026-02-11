Visas trīs medaļnieces uz goda pjedestāla.
Olimpisko spēļu frīstaila slēpošanas mogulā dubultuzvara ASV sportistēm
ASV sportistes Elizabete Lemlija un Džaelīna Kaufa trešdien Livinjo izcīnīja dubultuzvaru olimpisko spēļu sacensībās frīstaila slēpošanas mogula disciplīnā.
Olimpisko spēļu debitante Lemlija izcīnīja zelta medaļu, apsteidzot savu tautieti Kaufu, kura arī Pekinas olimpiskajās spēlēs ieguva sudraba medaļu. Bronzas medaļu izcīnīja pirms astoņiem gadiem Phjončhanā šajā disciplīnā triumfējusī Perīne Lafona no Francijas, kura Pekinas olimpiskajās spēlēs palika ceturtajā vietā.
Pekinas olimpisko spēļu čempione Džakara Entonija no Austrālijas ieņēma astoto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.