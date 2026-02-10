Zelenskis: tuvākajās dienās notiks svarīgi pasākumi drošības jomā
Pirmdien savā ikvakara videouzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka tuvākajās dienās notiks nozīmīgi starptautiski pasākumi, kas būs veltīti aizsardzībai un drošībai, ziņoja ziņu kanāls "Ukrinform".
"Šonedēļ notiks nozīmīgi starptautiski pasākumi, kas veltīti aizsardzības un drošības jautājumiem. Eiropā mūsu pozīcija ir pietiekami pārstāvēta, un tas pats attiecas arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Praktiski mūsu sarunu komanda katru dienu strādā ar dokumentiem un priekšlikumiem, kas varētu dot rezultātus gaidāmajās tikšanās reizēs," sacīja Zelenskis.
"Vissvarīgākais ir tas, lai mūsu partneri būtu vienā viļņa garumā ar mums Ukrainā – ka ir nepieciešams miers. Uzticamas drošības garantijas ir vienīgais reālais pamats mieram un tam, lai nepieļautu, ka Krievija pārkāpj vienošanās ar uzbrukumu vai dažādu hibrīdoperāciju palīdzību," skaidroja valsts vadītājs.
Prezidents arī uzsvēra, ka Eiropā vairs nav palikusi neviena valsts, kurai nebūtu skaidrs, kas ir Krievijas iejaukšanās un kā var izskatīties Krievijas destabilizācijas operācijas.
Pēc valsts vadītāja teiktā, visi redz Krievijas raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu sekas, tāpēc aizsardzībai un drošībai ir jākļūst par ilgtspējīga miera pamatu.
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs 11. februārī apmeklēs Briseli, lai neoficiāli apmainītos viedokļiem ar Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības ministriem Ārlietu padomes sanāksmē, kas būs veltīta aizsardzības jautājumiem.
Kā ziņo aģentūra "Ukrinform", šo informāciju izplatījusi Padomes preses dienesta.
"Nākamā Ārlietu padomes sanāksme ar aizsardzības ministru piedalīšanos notiks Briselē, tās sākums paredzēts plkst. 16.45, un sanāksmi vadīs Eiropas Savienības ārpolitikas dienesta vadītāja Kaja Kallasa," teikts paziņojumā.
Tikšanās laikā tiks apspriests Eiropas Savienības sniegtais militārais atbalsts Ukrainai, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvai sadarbībai aizsardzības jomā, ziņo BNS.