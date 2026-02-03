Aizdomās par spiegošanu Krievijas labā Polijā aizturēts Aizsardzības ministrijas darbinieks
Polijā aizdomās par spiegošanu Krievijas izlūkdienesta labā otrdienas rītā tika aizturēts kāds Polijas Aizsardzības ministrijas darbinieks, kas ilglaicīgi strādāja Aizsardzības stratēģijas un plānošanas departamentā.
Žurnālisti par arestu pirmo reizi uzzināja neoficiāli. Vīrietis tika aizturēts ministrijā neilgi pēc ierašanās darbā ap plkst. 8.00. Pēc tam viņš tika izvests no ēkas un nogādāts uz nopratināšanu Varšavas apgabala prokuratūrā. Kā medijiem norāda kāds avots, kas vēlējās palikt anonīms, dienesti jau vairākus mēnešus novēroja šī vīrieša darbības - viņa rīcība tika rūpīgi dokumentēta un analizēta, tādēļ pret viņu savāktie pierādījumi ir ļoti spēcīgi.
Vēlāk arestu apstiprināja Aizsardzības ministrijas pārstāvis Janušs Sejmejs. Viņš pauda, ka var tikai apstiprināt, ka aizturēts vienas nodaļas ilggadējs darbinieks, un ka lieta ir saistīta ar militārās pretizlūkošanas veiktajām darbībām. Izmeklēšana joprojām turpinās, tāpēc nevar izslēgt turpmākas aizturēšanas, ziņoja Polijas mediji.