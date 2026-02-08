Krievija uzkrāj spēkus vērienīgai vasaras ofensīvai; Zelenskis brīdina par bīstamu "darījumu"
Kamēr Krievijas armija uzkrāj spēkus jaunai, vērienīgai vasaras ofensīvai Ukrainā, Kremlis paralēli cenšas panākt ASV prezidenta Donalda Trampa labvēlību ar "fantastisku" ekonomisko piedāvājumu 12 triljonu dolāru apmērā.
Saskaņā a ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķu novērtējumu, Krievija gatavo triecienus dienvidu un austrumu frontēs. Kā galvenie operatīvie virzieni tiek minēti Slovjanskas–Kramatorskas un Orihivas–Zaporižjas sektori.
Eksperti norāda, ka Krievijas spēki jau veic priekšdarbus uzbrukumam, neraugoties uz milzīgajiem personālsastāva zaudējumiem un nepieciešamību iesaistīt rezerves pašreizējās kaujās. Paralēli Kremlis kopš 2025. gada jūlija formē stratēģisko rezervi no jauniesauktajiem karavīriem, kas liecina par Maskavas nepārprotamu orientāciju uz konflikta militāru risinājumu, nevis miera sarunām.
Vienlaikus ar militāro spiedienu Maskava izvērš aktīvas diplomātiskās darbības aizkulisēs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka izlūkdienesti ieguvuši informāciju par Kremļa mēģinājumu panākt ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstu, piedāvājot tam "fantastisku darījumu" 12 triljonu dolāru vērtībā. Salīdzinājumam – šī summa vairāk nekā četras reizes pārsniedz Krievijas gada iekšzemes kopproduktu (IKP).
Zelenskis norādīja, ka šo piedāvājumu vizītes laikā Vašingtonā virzījis Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs Kirils Dmitrijevs. Runa varētu būt par vērienīgu ekonomisko sadarbību starp ASV un Krieviju, īpaši enerģētikas un dabas resursu ieguves sektoros.
Ukrainas prezidents uzsvēris, ka jebkādas vienošanās, kas tiek panāktas bez Ukrainas līdzdalības, ir kategoriski nepieņemamas un var apdraudēt valsts suverenitāti un nacionālo drošību.