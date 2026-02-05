Zelenskis paziņo, ka nebaidās no Kremļa: "Krievija jau vairākas reizes ir mēģinājusi mani likvidēt"
Krievija vairākkārt ir mēģinājusi veikt atentātu pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču tas, kas kara sākumā varēja iedvest bailes, ceturtajā pilna mēroga iebrukuma gadā ir kļuvis par ikdienu. To Zelenskis paziņoja intervijā Francijas televīzijas kanālam "France 2".
Fragments no intervijas 4. februārī tika publicēts izdevuma "Clash Report" kontā sociālajā tīklā "X".
"Krievija mani jau vairākas reizes ir mēģinājusi likvidēt," atzina Ukrainas prezidents, atbildot uz žurnālistes jautājumu par to, vai viņš baidās par savu dzīvību.
Journalist: To get here, we passed several barriers and checkpoints. They took our phones; we were searched. Every day, do you fear for your life?— Clash Report (@clashreport) February 4, 2026
Zelensky: Russia has already tried to eliminate me several times.
I don’t feel the same fear as at the beginning of the war; I’ve… pic.twitter.com/Wb0VoVuMmF
Zelenskis piebilda, ka viņš vairs nejūt tādas pašas bailes kā kara sākumā. Pēc valsts vadītāja teiktā, notiekošais ir kļuvis par viņa dzīves sastāvdaļu, pie kā viņš ir pieradis. Ukrainas prezidents skaidri norādīja, ka nebaidās no Krievijas.
Žurnāliste paskaidroja, ka jautājumu par drošību izraisījusi pastiprinātā apsardze ceļā uz interviju — filmēšanas grupai nācies šķērsot vairākus blokposteņus un kontrolpunktus, piedzīvot atkārtotas pārbaudes, kā arī uz laiku nodot mobilos telefonus, dodoties uz ēkas sesto stāvu, kur atradās Ukrainas prezidents.
Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu beigties 2027. gadā. To Ukrainas līderis paziņoja intervijā. Pēc Zelenska teiktā, viņa galvenais uzdevums šobrīd ir kara izbeigšana. Saistībā ar to viņa "komanda pašlaik ved sarunas" (runa ir par trīspusējām miera sarunām Abū Dabī starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem – red. piez.).