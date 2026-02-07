Spānijai un Portugālei tuvojas jauna vētra
Pireneju pussalai sestdien tuvojas vēl viena vētra, pastiprinot plūdu risku Spānijā un Portugālē, kur nesen vētrā "Leonardo" gāja bojā divi cilvēki.
Gatavojoties vētrai "Marta", Portugālē izvietoti vairāk nekā 26 500 glābēji. Portugālē vētras dēļ trīs pašvaldības atlikušas uz nākamo nedēļu balsošanu prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, kas paredzēta svētdien.
Abas valstis ir izdevušas brīdinājumus par iespējamiem plūdiem un zemes nogruvumiem.
Portugāles civilās aizsardzības aģentūra brīdināja, ka laika prognoze rada lielas bažas. Meteorologi prognozē, ka Portugāles piekrastē vēja brāzmas var sasniegt ātrumu 110 kilometri stundā (30,5 metri sekundē).
Jau ziņots, ka vētra "Leonardo" šonedēļ Spānijā un Portugālē atnesa spēcīgus nokrišņus, tika bloķēti ceļi un dzelzceļš, un tūkstošiem mājsaimniecību palika bez elektroapgādes.
Portugāles premjerministrs Luīšs Montenēgru, kurš piektdien apmeklēja plūdu skartos apgabalus, paziņoja, ka, saskaņā ar provizoriskajiem datiem, plūdu nodarītais kaitējums pārsniedz četrus miljardus eiro.
Kad Portugāli skāra "Leonardo", valsts vēl nebija atguvusies no iepriekšējās vētras "Kristīna", kas laupīja dzīvību pieciem cilvēkiem, ievainoja simtiem un desmitiem tūkstošus atstāja bez elektroapgādes.