Kara priekšvakars? ASV aicina savus pilsoņus nekavējoties pamest Irānu
ASV pilsoņiem ir nekavējoties jāpamet Irāna un jābūt gataviem to darīt bez Savienoto Valstu valdības atbalsta, piektdien mudināja ASV virtuālā vēstniecība Irānā.
"Nekavējoties atstājiet Irānu. Izstrādājiet plānu izceļošanai no Irānas, kas nav atkarīgs no ASV valdības palīdzības. Lidojumu atcelšana un traucējumi iespējami bez brīdinājuma," teikts paziņojumā.
Diplomātiskā pārstāvniecība iesaka ASV pilsoņiem izstrādāt plānu, kā izceļot no Irānas patstāvīgi, nepaļaujoties uz valdības palīdzību - pa sauszemi caur Armēniju vai Turciju. Paziņojumā arī norādīts uz iespējamiem interneta darbības traucējumiem.
"Ja jūs nevarat pamest valsti, atrodiet drošu vietu savā mājoklī vai citā drošā ēkā. Sagādājiet pārtikas, ūdens, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču krājumus," teikts paziņojumā. "Izvairieties no demonstrācijām, uzvedieties neuzkrītoši un uzmanīgi vērojiet apkārtni," aicina ASV vēstniecība.
Tā arī iesaka sekot līdzi vietējiem medijiem un būt gataviem koriģēt plānus, gādāt, ka tālrunis ir uzlādēts, un uzturēt sakarus ar ģimeni un draugiem.
Paziņojumā norādīts, ka ASV nav diplomātisko attiecību ar Irānu un amerikāņi šajā valstī ir pakļauti ievērojamam nopratināšanas, aresta un aizturēšanas riskam. Saiknes ar ASV var būt pietiekams iemesls, lai Irānas iestādes viņus aizturētu, atgādina diplomāti.
Līdzīgi brīdinājumi amerikāņiem tika publicēti ASV virtuālās vēstniecības Teherānā tīmekļa vietnē 2026. gada 13. janvārī un 2025. gada 15. jūnijā.
ASV un Irānai piektdien Omānā notiek netiešas sarunas par Irānas kodolprogrammas izbeigšanu un ballistisko raķešu attīstības ierobežošanu. Iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps pastiprināja spiedienu uz Irānu un vairākkārt draudēja ar militāru rīcību, arī saistībā ar neseno protestu apspiešanu.
ASV militārā klātbūtne reģionā kopš janvāra sākuma ir ievērojami palielināta, tur ieradies aviācijas bāzes "Abraham Lincoln" ar pavadošiem kuģiem. Janvāra beigās Tramps paziņoja, ka Irānas virzienā dodas vēl citi karakuģi. Vienlaikus viņš pauda cerību, ka "noslēgs vienošanos".
Kā pauda Tramps, viņš izlems, kā rīkoties ar Teherānu, pamatojoties uz sarunu rezultātiem.