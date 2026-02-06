Trampa administrācija atvieglo valdības darbinieku atlaišanu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ceturtdien paziņoja, ka tā mīkstina darba likumus, kas attiecas uz aptuveni 50 000 federālās valdības darbiniekiem, atvieglojot viņu atlaišanu.
Personāla pārvaldības birojs (OMP) paziņoja, ka tas publicēs jaunos noteikumus piektdien valdības ziņotājā. Šis solis pārveidos apmēram 2% federālo darbinieku statusu, pietuvinot viņus civildienesta ierēdņiem, kurus ieceļ prezidents.
Līdz šim pēc prezidenta ieskatiem varēja brīvi atlaist tikai prezidenta ieceltus civildienesta ierēdņus.
OPM 255 lappuses garajā dokumentā paziņoja, ka jauno noteikumu nolūks ir "pastiprināt darbinieku atbildību un amerikāņu valdības demokrātisko atsaucību, risinot ilgstošās veiktspējas pārvaldības problēmas federālajā darbaspēkā".
Birojs apliecināja, ka šie amati "arī turpmāk būs karjeras darba vietas, kas tiek aizpildītas uz bezpartejiska pamata".
Jaunie noteikumi arī paredz, ka trauksmes cēlēju procesu tagad pārvaldīs valdības aģentūras, nevis neatkarīga institūcija.
Galvenā federālo darbinieku arodbiedrība AFGE kritizēja šo soli kā "tiešu uzbrukumu" nopelnos balstītajai civildienesta sistēmai.
Baltais nams tomēr atzinīgi novērtēja OPM par darbaspēka noteikumu atjaunināšanu.
Tramps 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā solīja samazināt valsts izdevumus un birokrātiju. Pēc savas inaugurācijas Tramps uzticēja šī uzdevuma izpildi miljardierim Īlonam Maskam, ieceļot viņu par valdības efektivitātes departamenta DOGE vadītāju. Baltais nams un DOGE pastiprināja civildienesta ierēdņu atlaišanu un stimulēja viņu aiziešanu no darba, apcirpa valsts aģentūras un krasi samazināja starptautisko palīdzību.
Saskanā ar OPM datiem 2025. gadā federālo valdību atstāja 317 000 civildienesta ierēdņu. 150 000 no viņiem to izdarīja ar stimulēšanas programmas starpniecību.