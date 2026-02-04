Nogalināts bijušā Lībijas diktatora dēls
Bijušā Lībijas diktatora Muammara Kadafi dēls Saifalislāms Kadafi otrdien tika nogalināts, paziņoja viņa politiskais birojs.
Saifalislāms Kadafi tika nogalināts "nodevīgā un gļēvā" uzbrukumā, kad četri vīrieši maskās iebruka viņa rezidencē Zintanas pilsētā valsts rietumos, teikts viņa biroja paziņojumā.
To, ka Saifalislāms Kadafi ir "noslepkavots savās mājās", apstiprināja viņa advokāts Haleds al Zaidi.
53 gadus vecais Kadafi dēls tika nošauts savas rezidences dārzā, vēstīja ziņu kanāls "Al-Arabiya", atsaucoties uz ģimenei tuviem avotiem.
Pirms sava tēva gāšanas un nāves 2011. gadā viņa otrais vecākais dēls Saifalislāms vadīja reformu projektu ar mērķi politiski modernizēt Lībiju, tuvinot to Rietumiem. Daudzi no šiem centieniem drīz tika atmesti, lai neizjauktu varas līdzsvaru Kadafi valdībā.
Kadafi tika gāzts un nogalināts pēc mēnešiem ilgiem masu protestiem, un Saifalislāms atbalstīja brutālas represijas pret sacelšanos.
Kad Kadafi dēls mēģināja aizbēgt uz Nigēru, kaujinieki viņu sagūstīja un ieslodzīja cietumā Zintanā, kur viņš pavadīja vairākus gadus.
Starptautiskā krimināltiesa (SKT) kopš 2014. gada bija pieprasījusi Saifalislāma Kadafi izdošanu, lai viņu tiesātu par noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti sacelšanos laikā Lībijā.
Tiesa Tripolē 2015. gadā aizmuguriski piesprieda viņam nāvessodu. Zintanā valdošie spēki tomēr nepārveda viņu uz Tripoli un arī neizdeva tiesāšanai SKT.
Saifalislāms Kadafi 2021. gadā negaidīti parādījās pēc ilgas prombūtnes un iesniedza savu kandidatūru plānotām prezidenta vēlēšanām Lībijā. Šīs vēlēšanas nenotika, jo pastāvēja domstarpības par to konstitucionālo pamatu un kandidātiem. Lībija ir praktiski sašķelta starp divām naidīgām valdībām valsts austrumos un rietumos.