"Dona Kihota" pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī 2026. gada februārī
Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē 2026. gada 3. februārī pirmizrādi piedzīvoja "Dons Kihots", kura režisors ir Ādolfs Šapiro.
FOTO: Zatleri, Daudziņi, Lelde Ceriņa un Džilindžers ar jauno mūzu Jaunajā Rīgas teātrī dodas novērtēt Ādolfa Šapiro iestudēto "Donu Kihotu"
Otrdien, 3. februārī, Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvoja "Dons Kihots", kura režisors ir Ādolfs Šapiro.
Režisora Ādolfa Šapiro veidotais Jaunatnes teātris 20. gadsimta otrajā pusē bija viens no Latvijas nozīmīgākajiem mākslas un garīgās dzīves centriem. Šapiro veidotās izrādes 30 gadu garumā aicināja domāt par būtiskiem dzīves jautājumiem un uzrunāja ar novatoriskiem teātra formas meklējumiem. Lāčplēša ielā 25 tapa tādi Latvijai būtiski iestudējumi kā “Centrifūga”, “Sniegotie kalni”, “Trešās impērijas bailes un posts”. Režisora darbs Jaunatnes teātrī ir iekļauts Latvijas Kultūras kanonā. 1992. gadā pēc Jaunatnes teātra likvidācijas režisors pameta Latviju.
Pēc 34 gadiem 2026. gada februārī leģendārā režisora iestudējums atkal redzams Lāčplēša ielā 25. Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē 3. februārī pirmizrādi piedzīvoja “Dons Kihots”. Kastīliešu rakstnieka, dramaturga un dzejnieka Migela de Servantesa (1547 – 1616) sarakstītais romāns tiek uzskatīts par pirmo moderno romānu pasaules literatūrā un līdzās Bībelei ir otra pasaulē visvairāk valodās tulkotā grāmata. Doties lūkot pirmizrādi izvēlējās daudzas sabiedrībā zināmas personas - eksprezidents Valdis Zatlers ar sievu Lilitu, reperis Gustavo, TV dīva Lelde Ceriņa, aktieru pāris Zane un Vilis Daudziņi, bijušais deputāts un aktieris Artuss Kaimiņš, režisors Dž. Dž. Džilindžers ar jauno mūzu Lindu Kalniņu un citi.
Režisors Ādolfs Šapiro pamato literārā darba izvēli savam iestudējumam: „Poētiska izdoma vai ikdienas proza? Brīnišķīgs neprāts vai pie zemes velkošs saprāts? Atgrūšanās un savstarpēja ietekme. Dona Kihota un Sančo Pansas stāsts (Servantess to dēvēja par stāstu, nevis romānu) izgaismo dzīves teātri un teātra dzīvi. Šajā gaismā ir skaidrāk saredzama mūsdienu pasaules mētāšanās starp vientuļnieku cēlajiem nodomiem (tie vienmēr ir naivi) un samierināšanos ar realitāti, šo rūgto pieredzi. „Dona Kihota“ iestudējums gan aktieriem, gan režisoram var kļūt par savdabīgu testu attiecībā uz to, cik katrā no mums mājo donkihotisms un cik - pančisms. Un arī skatītāji varēs sevi pārbaudīt”.
Dramatizējuma autors un režisors – Ādolfs Šapiro, tulkotājs – Gundars Āboliņš, scenogrāfs – Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece – Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks – Niks Cipruss, video mākslinieks – Artis Dzērve, kustību māksliniece – Olga Žitluhina. Lomās: Kaspars Znotiņš (Dons Kihots), Gundars Āboliņš (Sančo Pansa), Baiba Broka, Ivars Krasts, Jānis Skutelis, Jevgēnijs Isajevs, Aminata Grieta Diarra, Sabīne Tīkmane, Ritvars Logins, Dāvids Pētersons, Evelīna Priede, Ričards Murāns.