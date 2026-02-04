ASV valdība atsāk darbu - Tramps parakstījis budžeta likumu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdienas vakarā parakstīja budžeta likumu, izbeidzot četras dienas ilgušo valdības darba apturēšanu.
Budžeta likuma projektu neilgi pirms tam apstiprināja ASV Pārstāvju palāta, bet jau pirms tam to bija pieņēmis ASV Senāts.
Likumprojektu, kas ir jau 11 no 12 ikgadējiem likumprojektiem par līdzekļu piešķiršanu kārtējam budžeta gadam, kas noslēgsies 30. septembrī, atbalstīja 217 Pārstāvju palātas locekļi, bet pret balsoja 214 kongresmeņi.
Apstiprinātais budžets nodrošina finansējumu līdz septembra beigām gandrīz visam valdības aparātam, izņemot Iekšzemes drošības ministriju. Pieņemtais kompromisa risinājums nodrošina šai ministrijai tikai pagaidu pārejas finansējumu uz divām nedēļām.
Iekšzemes drošības ministrijas kompetencē ir pretrunīgi vērtētās federālo aģentūru operācijas pret imigrantiem, kuru dēļ demokrāti ir pieprasījuši samazināt izdevumus tiesībsargāšanas iestāžu operācijām.
Cita starpā apstiprināts arī līdzekļu piešķīrums aizsardzībai, kam kopumā atvēlēti 838,7 miljardi dolāru, tajā skaitā 200 miljoni dolāru piešķirti Baltijas drošības iniciatīvai.
Šī bija otrā valdības darba apturēšana Trampa otrās prezidentūras laikā. Pirmā bija ilgusi 43 dienas līdz novembrim, kļūstot par ilgāko valdības darba apturēšanu ASV vēsturē.
Jaunās budžeta problēmas radās pēc tam, kad Trampa administrācijas operācijās pret imigrantiem tika nošauti divi ASV pilsoņi Mineapolē. Tas pamudināja demokrātus Senātā bloķēt budžeta likumprojektus, kuri ietvēra finansējumu Iekšzemes drošības ministrijai pakļautajam Imigrācijas un muitas dienestam (ICE), kas bija veicis šīs operācijas.