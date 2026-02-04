"DSV" pabeidz "Schenker" juridisko apvienošanu Latvijā
DSV 1. februārī noslēdza "Schenker" juridisko apvienošanu Latvijā.
Pēc apvienošanās SIA "DSV Road" un SIA "DSV Air & Sea" Latvijā turpinās darbību ar DSV zīmolu. SIA DSV "Road" piedāvās autotransporta, noliktavu, izstāžu un pasākumu loģistikas pakalpojumus, kā arī muitas pakalpojumus. Savukārt SIA "DSV Air & Sea" piedāvās gaisa un jūras transporta un projektu pārvadājumu pakalpojumus.
"DSV" un "Schenker" globālais iegādes darījums 14,3 miljardu eiro apmērā tika pabeigts 2025. gada 30. aprīlī, apvienojot gandrīz 160 000 darbinieku vairāk nekā 90 valstīs. Latvijā abu uzņēmumu kopējais apgrozījums 2024. gadā sasniedza 72.4 milj. eiro.
Ziņots, ka tiek izstrādāta vienota pasūtījumu veikšanas un sūtījumu izsekošanas sistēma. Plānots, ka nākotnē klientiem būs pieejama viena pasūtījumu platforma visam "DSV" pakalpojumu portfelim.
Apvienošanās process Baltijā norit pakāpeniski: Latvijā un Igaunijā juridiskā apvienošana ir pabeigta, savukārt Lietuvā tā tiks noslēgta 2026. gada pirmajā ceturksnī.
Par "DSV"
"DSV" ir viens no pasaules vadošajiem transporta un loģistikas uzņēmumiem, kura mērķis ir nodrošināt klientu piegādes ķēžu nepārtrauktu darbību. Katru gadu DSV pārvieto miljoniem sūtījumu, piedāvājot uzticamus un efektīvus loģistikas risinājumus pa gaisu, jūru, autoceļiem un dzelzceļu globālā vidē, kas nepārtraukti mainās.
"DSV" nodarbina gandrīz 160 000 darbinieku vairāk nekā 90 valstīs un ir apņēmies veidot ilgtspējīgu izaugsmi, radot ilgtermiņa vērtību klientiem, darbiniekiem, akcionāriem un sabiedrībai. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir neatņemama "DSV" biznesa stratēģijas sastāvdaļa.