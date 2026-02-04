Sals Daugavpilī: termometra stabiņš noslīd līdz -28 grādiem
Trešdien plkst. 7 gaisa temperatūra Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas uz pilsētas austrumu robežas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, pazeminājās līdz -28 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Citās LVĢMC stacijās gaisa temperatūra tobrīd bija no -7 grādiem Kolkā un -9 grādiem Mērsragā līdz -21 grādam Ainažos, Gulbenē un Dagdā.
Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" sensoru datiem lielākais sals septiņos rītā bija -27 grādi uz A6 šosejas pie Nīcgales un -26 grādi Daugavpils apkaimē.
Galvaspilsētā gaisa temperatūra plkst. 7 svārstījās no -13 grādiem vietām pilsētas centrālajā daļā līdz -16 grādiem lidostā un līdz -22 grādiem uz Rīgas apvedceļa A4.
Valsts austrumu daļā redzamība miglā vietām samazinājusies līdz 100-300 metriem. Dažviet krīt neliels sniegs, izveidojusies sarma un pasliktinājusies gaisa kvalitāte.
Laikā, kad ir augsts gaisa piesārņojums, iedzīvotājiem jāizvairās no fiziskām āra aktivitātēm.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem bērni vecumā līdz 12 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem, savukārt skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu var nedoties, ja gaiss atdzisis līdz vismaz -25 grādiem.