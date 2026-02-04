Kā apieties ar avokado
Pasaulē audzē vairāk nekā 200 šķirņu avokado. Iecienītākās ir kādas 15 šķirnes, kuru augļi atšķiras ar krāsu, mizu, formu un svaru. Eiropā izplatītākie ir zaļie avokado.
Kā nogatavināt?
Avokado tiek novākti nogatavojušies, taču tas nenozīmē, ka tie ir gatavi ēšanai. Arī veikalos bieži vien nonāk tādi augļi, kas vēl nav ēdami, taču tos var nogatavināt mājās – agrāk ieteica ietīt cietus avokado avīžpapīrā un atstāt uz dažām dienām. Tagad tomēr avīžpapīru neiesaka izmantot kaitīgās tipogrāfijas krāsas dēļ. Ir labāks paņēmiens, kā nogatavināt pacietus avokado, – tos ieliek augļu traukā kopā ar āboliem, bumbieriem vai banāniem tā, lai katrs avokado saskartos ar šiem augļiem.
Pārbaudi, pirms pērc
Ja veikalā, paspiežot ar pirkstu, avokado ir tik cieti kā akmens, labāk tos nepirkt, bet pameklēt mīkstākus. Zaļie avokado ir ēdami, kad piespiežot miziņa mazliet ieliecas. Ja avokado iekšpusē pie kauliņa ir brūns, iespējams, bijuši nelabvēlīgi laikapstākļi augšanas periodā, avokado ir noplūkti pārāk nenogatavojušies vai arī tiem piemetusies kāda slimība. Pārgatavojušies avokado sāk brūnēt no mizas puses.
Pievieno salātiem pareizi
Iegriezts avokado mīkstums ļoti ātri nokrāsojas brūns, tādēļ to pievieno ēdienam pēdējā brīdī pirms pasniegšanas galdā. Vai arī griezuma vietu vai šķēlītes, gabaliņus dāsni apziež ar citrona sulu un pārklāj ar pārtikas plēvi. Ja avokado paredzēts pievienot salātiem, ieteicams gabaliņus griezt tieši mērcē.