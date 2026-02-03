24 stundas brīdinājumam, 72 - koordinētai atbildei: zināms plāns Ukrainas pamiera nodrošināšana
Ukraina ir vienojusies ar Rietumu partneriem par drošības garantiju projektu, kas paredz labas gribas koalīcijas militāru atbildi, ja Krievija pārkāps pamieru, vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz informētiem avotiem.
Šis plāns tika apspriests vairākās Ukrainas, ASV un Eiropas amatpersonu sanāksmēs decembrī un janvārī.
Plāns arī tiks apspriests trīspusējās ASV, Ukrainas un Krievijas sarunās, kas trešdien un ceturtdien notiks Abū Dabī.
Rietumu sabiedroto reakcijas scenārijs uz iespējamu pamiera pārkāpumu no Krievijas puses paredz vairākus soļus.
24 stundu laikā tiks sniegta atbilde. Tai būtu jāietver Rietumu diplomātisks brīdinājums un Ukrainas bruņoto spēku rīcība, lai pārtrauktu pārkāpumu.
Ja karadarbība turpināsies arī pēc tam, jāsāk atbildes reakcijas otrais posms. Tajā būtu jāiesaista labas gribas koalīcijas spēki, tas ir, Ukrainas Rietumu sabiedrotie, kas ir gatavi nosūtīt karaspēku uz valsti pamiera gadījumā.
Ja pamiera pārkāpums pāraug plašā uzbrukumā, 72 stundas pēc eskalācijas sākuma būtu jāseko koordinētai Rietumu spēku atbildes reakcijai, iesaistot ASV armiju.
Rakstā nav precizēts, kādai tieši būtu jābūt Rietumu sabiedroto militārajai atbildei un vai tā ietver tiešu militāru konfrontāciju ar Krievijas karaspēku.
Krievija vairākkārt ir iebildusi pret Rietumu karaspēka izvietošanu Ukrainas teritorijā.
Tā arī nav gatava pārtraukt militārās operācijas, ja vien Kijiva nepiekritīs izvest savu karaspēku no visas Donbasa teritorijas.