Vācijas kanclers aicina Eiropu mazināt atkarību no ASV un celt konkurētspēju
Eiropas valstīm jākļūst neatkarīgākām no ASV, ikgadējā biržas "Deutsche Börse Group" pasākumā pirmdienas vakarā Ešbornā, Hesenē, sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, norādot, ka tas jo īpaši attiecas uz tehnoloģiju jomu.
"Mums jākļūst suverenākiem un neatkarīgākiem, īpaši tehnoloģiju jomā. Un, jā, tas attiecas arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm," sacīja kanclers.
"Transatlantiskās attiecības ir mainījušās, un nevienam šajā zālē par to nav lielāka nožēla kā man," pauda Mercs.
"Nostalģija un atmiņas par vecajiem labajiem laikiem" Eiropai nelīdzēs, norādīja kanclers.
Eiropai jākļūst suverēnākai un neatkarīgākai no ASV, jo īpaši tehnoloģiskā ziņā, un Vācijai šajā ziņā var būt svarīga loma, uzsvēra Vācijas valdības vadītājs.
"Mākslīgais intelekts, kvantu tehnoloģijas, mikroelektronika, biotehnoloģijas, enerģijas ražošana un klimatneitrāls transports ir tēmas, ar kurām mēs intensīvi nodarbojamies un kurām vēlamies radikāli uzlabot apstākļus Vācijā," viņš piebilda.
"Mēs Eiropā pēdējās desmitgadēs esam palaiduši garām milzīgu izaugsmes potenciālu ieilgušu reformu, nevajadzīgu brīvas uzņēmējdarbības ierobežojumu, pārmērīga regulējuma un centienu sasniegt izcilību tur, kur tas nav vajadzīgs, dēļ" klāstīja Mercs.
Viņš uzskata, ka tāpēc eiropieši vairs nav tik spēcīgi ekonomiski, kā varētu būt, viņš piebilda.
Līdzās lielākai suverenitātei un neatkarībai viens no svarīgiem uzdevumiem ir tas, ka Eiropai ir jākļūst "spējīgai sevi aizstāvēt ar saviem spēkiem", norādīja Mercs.