Irānā pirms gaidāmajiem manevriem Persijas līcī nogranduši vairāki sprādzieni
Sestdien Irānā vairākās vietās nogranduši sprādzieni, vēsta vietējie mediji.
Persijas līča ostas pilsētā Bandarabāsā sprādzienā viens cilvēks zaudējis dzīvību un vēl 14 ievainoti, vēsta ziņu aģentūra "Tasnim".
Aculiecinieki ziņo arī par vismaz vienu sprādzienu netālu no galvaspilsētas Teherānas.
Ahvazā, valsts dienvidrietumos, gāzes sprādzienā gājuši bojā četri cilvēki, vēsta tīmekļa medijs "Nur News", atsaucoties uz ugunsdzēsēju priekšnieku.
"Tasnim" noliedza baumas, ka sprādziens Bandarabāsā bijis mēģinājums uzbrukt Revolūcijas gvardes Jūras kara flotes komandierim Aliresam Tangsiri.
Ziņu aģentūra IRNA publicēja fotogrāfiju, kurā redzama daļēji sagrautā daudzstāvu dzīvojamās ēkas fasāde.
Sprādziena cēlonis joprojām nav skaidrs, norāda aģentūra.
Drīzumā Persijas līcī sāksies Revolūcijas gvardes jūras spēku manevri. Tajos piedalīsies arī Krievija un Ķīna, un tie ilgs trīs dienas.
Manevri notiek laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps uz reģionu nosūtījis aviācijas bāzes kuģa trieciengrupu.