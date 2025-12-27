Putins draud ar spēka pielietošanu, ja Ukraina nepiekritīs Kremļa nosacījumiem
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Ukraina it kā “nekur nesteidzas” miermīlīgi izbeigt karu.
Kā ziņo Krievijas aģentūra TASS, Putins Kremlī paudis, ka Krievija redzot – Kijiva neesot ieinteresēta kara izbeigšanā ar miermīlīgiem līdzekļiem.
Putins piebildis, ka gadījumā, ja Ukraina nevēlēsies atrisināt karu mierīgā ceļā, Krievija savus mērķus sasniegšot “ar spēku”.
Šī nav pirmā reize, kad Putins nāk klajā ar šādiem apgalvojumiem. Iepriekš, uzstājoties ar uzrunu ikgadējā Aizsardzības ministrijas sanāksmē, Putins sacīja, ka Maskavas tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” mērķi tiks sasniegti “bez nosacījumiem”. “Ja viņi nevēlas saturīgu diskusiju,” viņš sacīja, “tad Krievija savas vēsturiskās zemes atbrīvos kaujas laukā.”
Putins apgalvoja, ka iepriekšējā ASV administrācija esot “apzināti virzījusi situāciju uz bruņotu konfliktu”, piebilstot, ka Vašingtona uzskatījusi — Krieviju iespējams novājināt vai pat iznīcināt īsā laika posmā.
Putina skarbie izteikumi izskanēja laikā, kad ASV amatpersonas apgalvoja, ka iepriekšējās sarunās ar Ukrainu Berlīnē esot atrisināti aptuveni 90% sarežģītāko jautājumu. Tomēr joprojām pastāv nopietnas šaubas par to, vai Krievijas līderis ir gatavs piekāpties savās plašajās prasībās.
Putins vairākkārt uzstājis, ka Kijivai jāatdod atlikušās Ukrainas kontrolē esošās Donbasa austrumu daļas — prasība, kuru Baltais nams atsevišķos brīžos šķietami ir atbalstījis, taču Ukraina to kategoriski noraidījusi. Maskava arī pieprasījusi stingrus ierobežojumus Ukrainas militārajām spējām, Rietumu karaspēka aizliegumu Ukrainas teritorijā un Rietumu militārā atbalsta izbeigšanu.