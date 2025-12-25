Putins nonācis strupceļā: analītiķi atklāj, kāpēc Kremlim nāksies atteikties no ultimātiem
Lai panāktu virzību kara izbeigšanā, Maskavai nāksies pārskatīt savu līdzšinējo stingro nostāju un atteikties no izvirzītajiem ultimātiem, teikts ASV Kara studiju institūta (ISW) jaunākajā ziņojumā.
Analītiķi norāda, ka Kremlim būs jāiet uz kompromisiem attiecībā uz prasībām, uz kurām tas ilgstoši uzstājis un kuras ir nesavienojamas ar nesen apspriestajiem miera plāniem.
ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers norādījis, ka "bumba šobrīd ir Krievijas pusē".
Tomēr institūta analītiķi atzīmē, ka pat milzīgie dzīvā spēka zaudējumi, ko Krievijas armija cieš minimālu taktisko panākumu dēļ, pagaidām nav piespieduši Kremli izrādīt gatavību kara izbeigšanai.
Maskava turpina raidīt signālus, ka nav ieinteresēta Rietumu izteiktajos priekšlikumos. Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs jau nodēvējis sagaidāmos piedāvājumus par "nekonstruktīviem".
Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins 19. decembrī atkārtoti apstiprināja savus mērķus: pilnīgu Ukrainas spēku izvešanu no Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem, Ukrainas atteikšanos no NATO, neitralitāti, demilitarizāciju, "denacifikāciju" un sankciju atcelšanu.
ISW eksperti uzsver, ka, nemitīgi atsaucoties uz šīm prasībām, Maskava demonstrē nevēlēšanos iesaldēt konfliktu pie pašreizējās frontes līnijas. Tomēr analītiķi ir pārliecināti – lai sarunu process vispār varētu izkustēties no vietas, Krievija būs spiesta atkāpties no savas radikālās retorikas.