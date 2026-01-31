Situācija tiek raksturota kā kritiska - gandrīz visa Ukraina palikusi bez elektrības

Gandrīz visa Ukraina palikusi bez elektrības.
Gandrīz visa Ukrainas teritorija palikusi bez elektroapgādes, un valstī ieviesti ārkārtas avārijas atslēgumi, paziņojis valsts enerģētikas uzņēmums "Ukrenergo".
Situācija energosistēmā tiek raksturota kā kritiska. Tiek ziņots, ka problēmas ir tik nopietnas, ka, piemēram, galvaspilsēta Kijiva bez elektrības varētu būt vismaz līdz šīs dienas beigām.
Daudzos Kijivas rajonos elektroapgādes atjaunošana tiek prognozēta tikai rīt. Elektroenerģijas trūkums ietekmējis arī kritisko infrastruktūru – pilsētā ir problēmas ar ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu darbību.
Plašos elektroapgādes pārtraukumus Ukrainā sestdien izraisījis tehnoloģisks traucējums energosistēmā, kas novedis pie ķēdes reakcijas jeb kaskādes veida atslēgumiem tīklā, paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.