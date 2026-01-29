Holokausta upuru piemiņas dienā BBC "aizmirst" norādīt ebrejus
Britu raidsabiedrība BBC bijusi spiesta atvainoties par to, ka nav pieminējusi ebrejus savos Holokausta piemiņas dienas raidījumos. Pastāvīgā “6 miljonu cilvēku” pieminēšana, nenorādot viņu tautību, izraisīja dažādu ebreju organizāciju sašutumu.
Kā zināms, Otrā pasaules kara laikā nacistiskā Vācija aktīvi īstenoja tās fīrera Ādolfa Hitlera ideju par ebreju iznīcināšanu, un dažu gadu laikā nāves nometnēs nogalināja apmēram sešus miljonus ebreju.
27. janvāra “BBC Radio 4” rīta raidījumā vadītājs sacīja: “Ēkas tiks apgaismotas, lai atzīmētu Holokausta piemiņas dienu, kurā piemin nacistu režīma nogalinātos sešus miljonus cilvēku.” Visas dienas garumā šāds formulējums turpinājās arī citos BBC raidījumos, piemēram, “BBC Breakfast” un “BBC News Channel”.
Nu BBC ir publicējusi norādi, ka bija “daži gadījumi, kad mēs teicām, ka nacistu režīms nogalināja “sešus miljonus cilvēku” vai “sešus miljonus, galvenokārt, ebreju tautības cilvēku”. Tie bija nepareizi formulējumi, par ko mēs atvainojamies. Tie būtu jāmin kā “seši miljoni ebreju”.
“Pat Holokausta piemiņas dienā BBC nespēj saņemties pienācīgi atspoguļot antisemītismu,” paziņoja organizācija “Campaign Against Antisemitism”. “Nav brīnums, ka 92% britu ebreju uzskata, ka ebreju problēmu atspoguļojums BBC ir nelabvēlīgs. Tā ir absolūti apkaunojoša pārraide.”
“Holokausts bija sešu miljonu ebreju vīriešu, sieviešu un bērnu slepkavība,” paziņoja “Holocaust Educational Trust” izpilddirektore Karena Poloka. “Jebkāds mēģinājums noniecināt Holokaustu, atņemt tam tieši ebreju specifiku vai salīdzināt to ar mūsdienu notikumiem vienmēr ir nepieņemams.” Viņa paziņoja, ka “tas ir īpaši sāpīgi, necienīgi un nepareizi” jo īpaši Holokausta piemiņas dienā.
Savukārt bijušais BBC televīzijas direktors Denijs Koens laikrakstam “The Telegraph” izteicās, ka “nacionālajai raidorganizācijai tas ir jauns viszemākais punkts.” “Tas noteikti ir absolūtais minimums sagaidīt, ka BBC pareizi norādīs, ka Holokaustā tika nogalināti seši miljoni ebreju,” viņš sacīja. “Teikt kaut ko citu ir apvainojums viņu piemiņai un lej ūdeni uz ekstrēmistu dzirnavām, kuri izmisīgi cenšas pārrakstīt vēsturisko patiesību par vēsturē lielāko noziegumu.”
Šogad BBC jau bija spiesta atvainoties par to, ka seriāla “The Repair Shop” sērijā, kurā apsprieda operāciju “Bērnu transports” (vācu valodā “Kindertransport”), vispār nepieminēja ebrejus. “The Repair Shop” ir BBC raidījums par amatniekiem, kas atjauno ģimenes mantojumu. Šajā konkrētajā sērijā slavenā britu aktrise Helena Mirena atjaunošanai nogādāja savu čellu, kas bija sabojāts “Kindertransport” laikā. Kamēr sērijā detalizēti aprakstīja čella un “Kindertransport” stāstu (aptuveni ceturtdaļu no tās 60 minūšu ilguma), tajā pilnīgi netika pieminēti ebreji, norāda “The Jerusalem Post”.
BBC pēc tam pievienoja šādu labošanas piezīmi “iPlayer” lapā par šo sēriju: “Šim raidījumam ir paskaidrojums. “Kindertransport” bija organizēta aptuveni 10 000 bērnu, kuru lielākā daļa bija ebreji, evakuācija no Vācijas, Austrijas un Čehoslovākijas.”
Operācija “Kindertransport” bija organizēts bērnu glābšanas pasākums no nacistu kontrolētajām teritorijām (pašas Vācijas, anektētās Austrijas, okupētās Čehoslovākijas un Dancigas brīvpilsētas) pēc tam, kad 1938. gada 9. un 10. novembrī nacisti sarīkoja bēdīgi slaveno “Kristālnakti”, un darbojās līdz pat Otrā pasaules kara sākumam. Lielbritānijas valdības atbalstītās programmas ietvaros valsts uzņēma gandrīz 10 000 bērnu, no kuriem vairāki kļuva par pasaules slavenībām, bet no Austrijas izglābtais Valters Kons un no Vācijas izglābtais Arno Penziass — par Nobela prēmijas laureātiem.