Šodien 15:07
Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus
Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī uz pirmdienu, 16. martu, debesis būs mākoņainas, vien valsts austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Vējš pūtīs pārsvarā lēni, un gaiss atdzisīs līdz -1...+4 grādiem.
Rīgā naktī uz pirmdienu būs lietains laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2...+4 grādiem.
Dienā rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, bet austrumos, kur laiks būs sausāks, brīžiem uzspīdēs saule. Dominēs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2...+7 grādiem, bet austrumos - līdz +7...+12 grādiem.
Rīgā dienā līs ar pārtraukumiem un debesis aizklās mākoņu sega. Gaiss iesils līdz +4...+6 grādiem.