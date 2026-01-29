Igaunijā ap 1000 Krievijas pilsoņu kopš kara sākuma veikuši īpašumu darījumus; plāno ierobežojumus
Igaunijas Iekšlietu ministrija steidzami sāks gatavot grozījumus Likumā par nekustamā īpašuma iegūšanas ierobežojumiem, lai liegtu tiesības iegādāties nekustamo īpašumu valstī Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kuru faktiskie īpašnieki ir šo valstu pilsoņi bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām.
Kā paziņoja iekšlietu ministrs Igors Taro, ņemot vērā Kremļa un tā satelītvalstu nepārtraukto agresiju, nekustamā īpašuma pārdošana Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ar nezināmu pagātni, kuri Igaunijā uzturas uz laiku vai ir ieradušies tikai nesen, rada draudus drošībai.
"Ar nedaudzām izņēmumiem mēs esam aizlieguši viņiem iebraukt un uzturēties Igaunijā, un ir loģiski, ka viņiem arī nedrīkst būt tiesību iegādāties nekustamo īpašumu šeit, jo to var izmantot izlūkošanas un sabotāžas operācijām, piemēram, sagatavojot pozīcijas, kuras varētu izmantot pret mums krīzes situācijās," paskaidroja Taro.
"Tas ir reāls drošības apdraudējums, un mums ir jāpāriet no ierobežojumiem uz pilnīgu aizliegumu, kā to ir darījušas vairākas kaimiņvalstis, kas ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis. Mēs zinām, kā līdzīgi darījumi ir satraukuši Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas un citu valstu iestādes, kas mēģina izprast šo darījumu būtību, un mūsu problēma ir tāda pati," piebilda Igaunijas iekšlietu ministrs.
Lai gan pašlaik ir noteikti daži ierobežojumi nekustamā īpašuma iegādei apgabalos gar Igaunijas un Krievijas robežu un mazās salās, tie nav pietiekami, jo, kā norādīja iekšlietu ministrs, tie nav efektīvi.
"Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kuri uzturas Igaunijā ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, saglabās iespēju pirkt, pārdot, mantot vai dāvināt nekustamo īpašumu, jo mēs zinām, kas ir šie cilvēki, jo esam pārbaudījuši viņu pagātni, pirms piešķīrām ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas, un pašlaik nav pamata viņiem piemērot aizliegumu," teica Taro.
9. janvārī Igaunijā dzīvoja 1476 Baltkrievijas pilsoņi ar pagaidu uzturēšanās atļaujām un 1190 ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī 7797 Krievijas pilsoņi ar pagaidu uzturēšanās atļaujām un 70 237 ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām.
Kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu aptuveni 1000 Krievijas pilsoņu ir veikuši nekustamā īpašuma darījumus Igaunijā, liecina Zemes reģistra dati. To saikne ar Igauniju nav zināma, jo viņiem nav Igaunijas personas identifikācijas koda, ko parasti izsniedz kopā ar uzturēšanās atļauju.