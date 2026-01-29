Aktieris Gundars Āboliņš izplatījis brīdinājumu Carnikavas iedzīvotājiem.
Aktieris Gundars Āboliņš brīdina par aizdomīgu incidentu Garciemā
Aktieris Gundars Āboliņš Carnikavas iedzīvotāju “Facebook” grupā publicējis brīdinājumu par aizdomīgu incidentu Garciemā (Ādažu novadā), bijušā kooperatīva “Mežciems” teritorijā.
Kā raksta Āboliņš, 28. janvārī viņa pagalmā esot iebraukusi neliela automašīna, par ko liecinot riepu nospiedumi, un nepazīstamas personas bez uzaicinājuma mēģinājušas apiet apkārt mājai, ko apliecina pēdu nospiedumi sniegā. Ierakstā viņš pieļauj, ka novadā varētu būt parādījušies nelūgti “palīdzības” piedāvātāji vai citas nevēlamas personas, un aicina iedzīvotājus būt modriem.
Ādažu novada pašvaldības policija portālam Jauns.lv apliecina, ka viņiem nav informācijas par šādu gadījumu.