Atjaunoti 17 Smiltenes novada pašvaldības mājokļi
Smiltenes novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 4.3.1.3/1/24/A/011 “Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā”, kura ietvaros ir atjaunoti Smiltenes novada pašvaldības piederošos mājokļi, lai nodrošinātu cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, atbilstoši mājokļa pieejamībai sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām.
Projekta galvenā darbība bija 17 dzīvokļu atjaunošana Smiltenes novadā, kuru tehniskais stāvoklis pirms projekta īstenošanas bija vērtējams kā slikts vai ļoti slikts.
Atjaunošanas darbu laikā veikti būtiski uzlabojumi, tostarp:
- strukturālu bojājumu novēršana (piemēram, durvju un logu nomaiņa);
- kosmētiskais remonts;
- dušas un tualetes mezglu izbūve;
- apkures sistēmu modernizācija;
- novecojušas vai neesošas infrastruktūras uzlabošana un citi nepieciešamie darbi.
Dzīvokļu atjaunošana veikta vairākās Smiltenes novada teritorijās: Apes pagastā, Bilskas pagastā, Drustu pagastā, Launkalnes pagastā, Grundzāles pagastā, Palsmanes pagastā, Raunas pagastā un Variņu pagastā, tādējādi uzlabojot dzīvojamo fondu Smiltenes novada teritorijā.
Projekta īstenošanas rezultātā atjaunotie dzīvokļi tiek izīrēti Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumu Nr.538 noteiktajai mērķa grupai, tādējādi nodrošinot šo personu piekļuvi atbilstošām dzīvojamajām telpām.
Kopējās projekta izmaksas ir 338 519,60 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 297 500 eiro (ERAF finansējums – 252 875 eiro (85 %) un pašvaldības finansējums – 44 625 eiro (15 %)) un ārpus projekta izmaksas ir 41 019,60 eiro. Kopējais Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 85 644,60 eiro.
Īstenojot projektu, Smiltenes novada pašvaldība ir uzlabojusi dzīves apstākļus iedzīvotājiem, kuriem mājokļa atbalsts ir īpaši nepieciešams, nodrošinot pieejamas, drošas un cilvēka cienīgas dzīvojamās telpas. Atjaunotie dzīvokļi veicina mājokļa pieejamību un dzīves kvalitāti, vienlaikus sakārtojot un pilnveidojot pašvaldības dzīvojamo fondu visā Smiltenes novada teritorijā.