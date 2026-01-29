Patversme “Labās mājas” lūdz aizliegt kādam rīdziniekam turēt dzīvniekus
Dzīvnieku patversme "Labās mājas" vērsusies Rīgas pašvaldības policijā ar iesniegumu, lūdzot aizliegt kādam Rīgas iedzīvotājam turēt dzīvniekus, informēja biedrības "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa" vadītāja Astrīda Kārkliņa.
Biedrības rīcībā esošā informācija liecina, ka šai personai iepriekš piemērots administratīvs sods saistībā ar dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem. Savukārt trīs dienas pēc tam, kad Rīgas pašvaldības policija no pagrabtelpām Rīgā izņēma vairākus dažādu sugu dzīvniekus, kuri tika turēti antisanitāros apstākļos, bez pārtikas un ūdens, un nogādāja tos "Labajās mājās", šī persona iegādājās jaunu suni.
Arī jauniegūtā suņa labturība netika nodrošināta, līdz ar to arī tas nonācis patversmē "Labās mājas", pauž biedrības vadītāja.
Biedrībai šajā gadījumā ir radušās pamatotas bažas par sistemātisku dzīvnieku labturības prasību neievērošanu un cietsirdīgu izturēšanos.
Biedrības vadītāja uzskata, ka personai piemērotais administratīvais sods nav sasniedzis savu mērķi, un ir jānosaka nopietnāks sods.