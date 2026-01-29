Tramps atkal apsver plašu triecienu Irānai, vēsta medijs
ASV prezidents Donalds Tramps atkal apsver iespēju veikt plašu triecienu Irānai pēc tam, kad Vašingtonas un Teherānas sākotnējās sarunās par Irānas kodolprogrammas ierobežošanu nav izdevies panākt progresu, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem.
Variantu vidū ir arī gaisa triecieni Irānas līderiem un drošības iestāžu amatpersonām, kas tiek uzskatītas par atbildīgām par protestētāju nogalināšanu, kā arī triecieni Irānas kodoliekārtām un valsts iestādēm, teikuši avoti.
ASV un Irāna iepriekš ir apmainījušās ar vēstulēm ar Omānas diplomātu starpniecību, kā arī ar Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Irānas ārlietu ministra Abasa Aragči starpniecību.
Neilgu laiku, kā apgalvo viens no CNN avotiem, tika apspriesta iespēja par tikšanos klātienē - tiesa, netiek precizēts, kādā līmenī -, taču šī ideja netika īstenota.
Saskaņā ar cita sarunbiedra teikto, pēdējās dienās nav notikušas nopietnas tiešas sarunas. ASV ir izvirzījušas priekšnoteikumus, lai tiktos ar Irānas amatpersonām - urāna bagātināšanas pastāvīga pārtraukšana, Irānas ballistisko raķešu darbības rādiusa ierobežošana un atbalsta pārtraukšana paramilitārajiem grupējumiem reģionā.
Irāna paziņojusi ASV, ka ir gatava apspriest tikai savu kodolprogrammu.
Tramps vēl nav pieņēmis lēmumu, bet uzskata, ka ASV militārās spējas ir paplašinājušās, jo tagad reģionā atrodas ASV aviācijas bāzes kuģa trieciengrupa.
Ideālā gadījumā Tramps vēlas veikt spēcīgu triecienu, kas piespiestu Teherānu pieņemt ASV nosacījumus, sacīja viens no avotiem.
Ja tiks dots rīkojums par uzbrukumu, Tramps gribēs pēc iespējas ātrāk pasludināt uzvaru, norādīja CNN.