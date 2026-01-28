Tramps Baltajā namā piekāris fotogrāfiju ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps Baltajā namā piekāris fotogrāfiju ar Vladimiru Putinu, kas uzņemta viņu tikšanās laikā Aļaskā pagājušā gada augustā. Tam uzmanību pievērsusi PBS žurnāliste Elizabeta Landere.
"Vestibilā, kas savieno Rietumu spārnu ar rezidenci, pamanīju kaut ko, ko iepriekš nebiju redzējusi: rāmī esošu fotogrāfiju ar prezidentiem Trampu un Putinu no viņu vasaras samita Aļaskā," rakstīja Landere sociālajā tīklā "X".
Viņa arī norādīja, ka zem šīs fotogrāfijas ir attēls, kurā Tramps ir kopā ar savu mazmeitu.
Fotogrāfija, kas attēlo abus prezidentus, pilnībā atbilst tam attēlam, kuru Baltais nams demonstrēja žurnālistiem nedēļu pēc tikšanās ar Putinu, raksta TASS. Toreiz Tramps paziņoja, ka foto viņam nosūtījis Krievijas prezidents.
Savukārt amerikāņu līderis atzīmēja, ka viņš uz fotogrāfijas izskatās "normāli", bet Putins — "labi". Divu prezidentu tikšanās Ankoridžā, Aļaskā, notika 2025. gada 15. augustā.
Tas bija pirmais samits starp ASV un Krievijas līderiem kopš kara sākuma Ukrainā. Abas puses tikšanos nosauca par "konstruktīvu", lai gan Tramps atzīmēja, ka vienošanās par kara izbeigšanu netika panākta.
Saskaņā ar "Financial Times" avotiem, Putins, izskaidrojot Krievijas spēku iebrukumu Ukrainā, Trampam lasījis garu vēsturisku lekciju, kurā minējis viduslaiku ķēniķus, piemēram, Kijivas lielkņazu Jaroslavu Gudro.
Sarunu biedri no izdevuma norādīja, ka Tramps bija ļoti pārsteigts par Putina lekciju, vairākas reizes pacēlis balsi un pat draudējis aiziet, ja Krievijas kolēģis turpinās runāt par vēsturi.
Tā rezultātā Baltais nams samazināja tikšanās laiku un atcēla ieplānoto pusdienu, kurās Krievijas un ASV delegācijas bija paredzējušas apspriest ekonomiskos sakarus un sadarbību.
Tikšanās laikā Putins arī prasīja, lai Ukraina izvestu savus spēkus no Donbasas un nodotu reģionu Krievijai. Samits ļāva Kremļa pārstāvjiem apgalvot, ka ar Trampu tika saskaņota "Ankoridžas formula".
Pēc tam Maskava uzstāja uz tās izpildi trīspusējās sarunās ar ASV un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka teritorijas jautājums joprojām ir vienīgais, kuru līdz šim nav izdevies atrisināt kara noslēgšanai.