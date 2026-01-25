Zelenskis informē par sarunām ar Lietuvas prezidentu Nausēdu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, svētdien tiekoties Viļņā. apsprieduši abu valstu militāro sadarbību, Lietuvas atbalstu Ukrainas enerģētikas nozarei, kas ir pakļauta Krievijas uzbrukumiem, un citus jautājumus.
Zelenskis pēc tikšanās platformā "Telegram" ierakstīja, ka viņš runājis ar Nausēdu pirmām kārtām "par atbalstu Ukrainas enerģētikas sistēmai".
"Krievija katru dienu uzbrūk mūsu enerģētikas nozarei. Par to informēju Gitanu, kā arī par Ukrainas vajadzībām saistībā ar enerģētikas ilgtspēju un pretgaisa aizsardzības stiprināšanu. Paldies par atbalstu - Lietuva jau ir nolēmusi palīdzēt Ukrainas pilsētām un kopienām un nodot gandrīz simts ģeneratorus," vēstīja Zelenskis.
Viņš norādīja, ka ar Nausēdu runājis par militāro sadarbību, kopīgiem aizsardzības projektiem un Lietuvas priekšlikumiem atvērt Viļņā ieroču eksporta platformu, atbalstu iniciatīvai PURL, saskaņā ar kuru Ukrainai tiek piegādāti ieroči no ASV krājumiem, izmantojot NATO valstu līdzekļus, un sadarbību Eiropas Savienības instrumenta SAFE ietvaros.
Zelenskis piebilda, ka informējis Nausēdu arī par piektdien un sestdien Abū Dabī notikušajām miera sarunām starp ASV, Ukrainas un Krievijas delegācijām.
Savukārt Lietuvas prezidenta preses dienests pavēstīja, ka tikšanās laikā galvenā uzmanība pievērsta miera sarunu gaitai, drošības garantijām un turpmākajam militārajam atbalstam Ukrainai.
Nausēda atzinīgi novērtējis Ukrainas konstruktīvo nostāju notiekošajās miera sarunās un uzsvēris, ka lēmumus par Eiropas drošības nākotni nevar pieņemt bez Eiropas līdzdalības, teikts preses dienesta paziņojumā.
Nausēda norādījis, ka Amerikas Savienotajām Valstīm kopā ar Eiropas spēkiem Labas gribas koalīcijas ietvaros būs izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu uguns pārtraukšanas uzraudzību. Lietuvas prezidents arī sacījis, ka spēcīgi Ukrainas bruņotie spēki miera laikā būs galvenais atturēšanas faktors.
Tikšanās gaitā apspriestas arī Ukrainas steidzamās vajadzības pretgaisa aizsardzības jomā un divpusējā sadarbība aizsardzības nozarē, vēsta Lietuvas prezidenta preses dienests.
Nausēda uzsvēris, ka Lietuva joprojām ir starp aktīvākajiem Ukrainas atbalstītājiem - kopējā militārā palīdzība jau ir pārsniegusi vienu miljardu eiro, un 2025. gadā Lietuvas militārais atbalsts Ukrainai sasniedza 0,28% no iekšzemes kopprodukta,. Lietuva arī turpinās piedalīties starptautiskās iniciatīvās, tostarp munīcijas piegādē un atmīnēšanas koalīcijā, kuras ietvaros jau ir apmācītas un aprīkotas Ukrainas atmīnēšanas vienības.
Notika arī atsevišķa tikšanās starp abu prezidentu dzīvesbiedrēm Olenu Zelensku un Diānu Nausēdieni.
Jau ziņots, ka Zelenskis sestdienas vakarā ieradās Viļņā, kur kopā ar Lietuvas un Polijas prezidentiem svētdien piedalās 1863.-1864. gada sacelšanās piemiņas pasākumos.
Zelenskis, Nausēda un Navrockis apmeklēja piemiņas misi Viļņas katedrālē, uz kuru bija ieradušās arī citas augstas Lietuvas amatpersonas un Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska.
Lietuvas, Polijas un Ukrainas prezidentiem arī paredzēts doties uz Veco Rasu kapsētu, kur kapličā ir pārbedīti sacelšanās dalībnieku pīšļi, kas 2017. gadā tika atrasti Ģedimina kalnā.
Plānota arī Zelenska, Nausēdas un Navrocka trīspusēja tikšanās, kurai sekos preses konference.
1863. un 1864. gadā Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā notika sacelšanās pret Krievijas impērijas varu. Šīs sacelšanās mērķis bija atjaunot Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās.
Zelenskis apmeklē Lietuvu piekto reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma. Kopumā šī ir viņa septītā vizīte Lietuvā. Savukārt Navrockis kopš stāšanās prezidenta amatā pērn augustā Lietuvā ir otro reizi.