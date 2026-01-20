Viltoti video jauc prātus interneta lietotājiem - par upuri kritis arī britu premjers Stārmers
“YouTube” kanāli, kas izplata viltotus un pret Leiboristu partiju vērstus video, šogad ir uzkrājuši vairāk nekā miljardu skatījumu.
Pētījums atklājis, ka vairāk nekā 150 anonīmu kanālu, izmantojot lētus mākslīga intelekta rīkus, izplata nepatiesus stāstus par britu premjerministru Kīru Stārmeru.
Daļa no globālas tendences
Pēdējā gada laikā konstatēti vairāk nekā 150 kanāli, kas popularizē pret Leiboristu partiju vērstus naratīvus, kā arī atklāti nepatiesas un uzkurinošas apsūdzības par Kīru Stārmeru.
Pētījumā, ar kuru iepazinās laikraksts “Guardian”, secināts, ka šie kanāli kopumā piesaistījuši 5,3 miljonus abonentu un izveidojuši vairāk nekā 56 tūkstošus video, kas 2025. gadā kopumā sasnieguši gandrīz 1,2 miljardus skatījumu. Anonīmo kanālu tīkls izmanto trauksmainu retoriku, MI radītus scenārijus un britu diktorus, lai piesaistītu auditoriju. Stārmeram arī tika mērķtiecīgi uzbrukts personiski. Premjerministra vārds video nosaukumos vai aprakstos minēts 15 600 reižu.
Bezpeļņas organizācija “Reset Tech”, kas sagatavoja pētījumu, norāda, ka šie kanāli ir daļa no globālas tendences, kuras ietvaros platformā tiek ražota tā saucamā sintētiska propaganda. Organizācija uzsver lētu MI rīku straujo izplatību, kas ļauj ātri nopelnīt, izmantojot sabiedrību šķeļošas tēmas.
Dīvaini stāsti
Kāds kanāls ar nosaukumu “Britain News-night” apgalvoja, ka Stārmeram draud arests. Cits kanāls “TheUKPoliticalBrief” reklamēja video par “sprādzienbīstamo patiesību” par imigrantu noziedzību un gājieniem uz Vestminsteru.
Kanāls “UK NewsCore” koncentrējās uz apgalvojumiem, ka Naidžels Farāžs izspiež Stārmeru, un vēstīja, ka premjerministrs esot “tiešraidē atlaists” un izmests no parlamenta.
Citos video tika izplatīti dīvaini, izdomāti stāsti par konfliktu starp karalisko ģimeni un valdību. Kanāls “Gold Up!” apgalvoja, ka šis strīds esot novedis pie tā, ka Stārmers “sabrucis tiešraidē televīzijā”.
Ne tikai Lielbritānijā
Daļu video no “YouTube” pēc pārbaudēm izņēma. Tomēr visi 150 kanāli tika dzēsti tikai pēc tam, kad platformai pievērsās laikraksts “Guardian”. “Reset Tech” norāda, ka daži no šiem kanāliem bija publicējuši desmitiem vai pat simtiem līdzīgu video, pirms tie tika bloķēti.
Pētījums atklāja līdzīgus kanālus arī vācu, franču, spāņu un poļu valodā, kas vērsti pret citiem politiķiem vai politiskām tēmām. Kopumā Eiropā tika atrasti 420 problemātiski kanāli. “Reset Tech” norāda, ka daļu no tiem uztur krievvalodīgi satura veidotāji.
Tiek uzskatīts, ka uz Apvienoto Karalisti vērstie kanāli galvenokārt ir tādu autoru darbs, kuri cenšas monetizēt politisko šķelšanos par tādām tēmām kā imigrācija, nevis ārvalstu politisko spēlētāju organizētas kampaņas. Tomēr arī šāda satura klātbūtne rada risku sabiedrības uzticībai.
Šis saturs radījis bažas Leiboristu partijā. “Viltus ziņu pieaugums tiešsaistē ir nopietns drauds mūsu demokrātijai,” norādīja partijas pārstāvis. “Sabiedrību pamatoti satrauc tas, ka demokrātiski ievēlēti līderi un institūcijas tiek grautas ar ļaunprātīgu ārvalstu valstu aktoru un to personu darbībām, kuras cenšas gūt peļņu no dezinformācijas.”
“YouTube” to pieļauj
“Reset Tech” Lielbritānijas direktors Dilans Sparks aicināja “YouTube” rīkoties ātrāk. “YouTube” pieļauj, ka ļaunprātīgi dalībnieki izplata sintētiskas “ziņas”, kas grauj politisko diskusiju Apvienotajā Karalistē, vienlaikus no tā gūstot ienākumus,” viņš sacīja.
“Šis MI ģenerētais zemo izmaksu saturs platformā izplatās nepamanīts, atklājot nopietnas nepilnības “YouTube” monetizācijas un satura moderācijas sistēmās.
Šis konkrētais tīkls ir vērsts pret premjerministru un Leiboristu valdību, taču tās pašas nepilnības var izmantot jebkurš naidīgs spēlētājs savu mērķu virzīšanai. Tā kā sociālo mediju platformas pelna no iesaistes, to biznesa modelis rada iekšēju spriedzi starp savu noteikumu ievērošanu un kaitīga satura ierobežošanu, kas nes ieņēmumus.
Straujā mākslīgā intelekta izplatība ir radījusi jaunus riskus tiešsaistes vidē, un platformām ir jārīkojas ātrāk un jāiegulda vairāk, lai tos mazinātu.”
Apsola sadarboties
Atbildot uz kritiku, “YouTube” pārstāvis paziņoja: “Spams un maldinoša prakse, kas cenšas izmantot “YouTube” kopienu, platformā nav atļauta, tāpēc visi “Guardian” norādītie kanāli ir noņemti.
Mēs konsekventi piemērojam savus noteikumus neatkarīgi no paustā politiskā viedokļa vai tā, kā saturs ir radīts. Mūsu komandas strādā visu diennakti, lai uzraudzītu kaitīgu saturu un nepieciešamības gadījumā rīkotos nekavējoties.”
“YouTube” pašlaik sadarbojas ar “Reset Tech” saistībā ar pētījuma secinājumiem. Platforma norāda, ka tās sistēmās “YouTube” sākumlapā, meklēšanas rezultātos un ieteikumos tiek īpaši izcelts autoritatīvs ziņu saturs. Tāpat uzņēmums ir noņēmis vairāk nekā 2,1 miljonu kanālu par kopienas vadlīniju pārkāpumiem.
Šogad varētu pieaugt MI izmantošana dezinformācijā
Kā pauž NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, arvien lielāka daļa digitālajā vidē redzamā satura nebūs cilvēku, bet MI radīta. Saturiski, viņaprāt, saglabāsies līdzīgas tendences kā līdz šim – Krieviju mēģinās atveidot kā spēcīgu, bet Ukrainu – kā vāju valsti. Tāpat varētu notikt centieni sašķelt Eiropu un ASV.
Runājot par gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Latvijā un ar vēlēšanām saistītajiem dezinformācijas riskiem, Sārts uzsvēra, ka vēlēšanas ir viens no Krievijas mērķiem, lai destabilizētu situāciju un radītu haosu, tādēļ Latvija varētu kļūt par mērķi. Viņš pieļāva, ka varētu tikt izmantots plašs paņēmienu klāsts, tostarp MI izmantošana un mēģinājumi panākt algoritmu labvēlību, kā tas iepriekš novērots citās valstīs.
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors norādīja, ka iespējami arī mēģinājumi pārvirzīt MI modeļus Krievijai vēlamā virzienā, izmantojot datu saindēšanu, lai modeļi sniegtu Krievijai izdevīgas atbildes.
Viņš atzina, ka Krievijas informatīvā kara pamatmetodes ir zināmas un, lai gan iespējami jauni eksperimenti, galvenie paņēmieni, kas iepriekš strādājuši, visticamāk, tiks turpināti.
Sārts skaidroja, ka MI jau patlaban tiek izmantots dezinformācijas izplatīšanā, tostarp ar robotizētiem sociālo tīklu kontiem, kas uzvedas kā cilvēki, kā arī ar mākslīgi veidotām mājaslapām, lai ietekmētu lielo valodas modeļu atbildes.
Viņš uzsvēra, ka jebkurš cilvēks ir manipulējams noteiktos apstākļos un ka jaunās tehnoloģijas ļauj pielāgot manipulācijas tehnikas katram indivīdam.
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors aicina būt piesardzīgiem sociālajos tīklos, īpaši emocionāli uzlādētās situācijās, un svarīgus lēmumus nepieņemt steigā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Viltoti video jauc prātus interneta lietotājiem – par upuri kritis arī britu premjers Stārmers" saturu atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.