"Wizz Air" piedāvā pasažieriem iegādāties blakus esošo tukšo vidējo sēdvietu: kas tā par privilēģiju?
Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", kas ir viena no populārākajām budžeta aviokompānijām Eiropā, nesen testa režīmā ieviesusi jaunu pakalpojumu "Wizz Class", kuru internetā jau nodēvējuši par "biznesa klasi".
Jaunā "Wizz Air" funkcija paredz virkni premium pakalpojumu par papildu samaksu. Cita starpā "Wizz Class" ietver iespēju bloķēt vidējo sēdvietu, nodrošinot vairāk vietas elkoņiem un kājām, prioritāro iekāpšanu, divas rokas bagāžas vienības, kā arī bezmaksas uzkodu un bezalkoholisko dzērienu lidojuma laikā.
Izvēloties "Wizz Class", pasažierim tiek rezervēta viena no vidējām sēdvietām blakus viņa vietai (1B vai 1E). Tā kā pirmajā rindā ir arī papildu vieta kājām, pakalpojums ir paredzēts, lai nodrošinātu lielāku telpu un komfortu atpūtai vai darbam lidojuma laikā.
Produkts ir pieejams kā papildu opcija, rezervējot "Smart" un "Plus" sēdvietu paketes.
""Wizz Class" ir paaugstināta komforta pakalpojums, kas pieejams tikai iepriekšējas rezervācijas laikā. Izvēloties lidojumu un pakalpojumu paketi, jūs varat pāriet uz "Wizz Class", lai iegūtu lielāku komfortu un ērtāku sēdvietu izvēli.
Šis uzlabojums garantē vietu pirmajā rindā (pie loga vai ejas) ar bloķētu vidējo sēdvietu blakus — nodrošinot papildu telpu un privātumu," teikts aviokompānijas paziņojumā.
Vienlaikus "Wizz Air" mājaslapā norādīts, ka, tā kā uz šo pakalpojumu var pretendēt vairāki pasažieri, tukšā vidējā sēdvieta tiks tam, kurš to rezervēs pirmais.
Tāpat "Wizz Class" izmanto dinamisko cenu noteikšanu, sākot no 50 eiro.
Sākotnējā posmā, pēc 2025. gada decembrī veiktās testēšanas, pakalpojums ir pieejams iegādei atsevišķos reisos uz Budapeštu (Ungārija), Bukaresti (Rumānija), Varšavu (Polija), Londonu (Lielbritānija) un Romu (Itālija), kā arī atpakaļceļā.